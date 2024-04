CRB

Stage bloqué jusqu’à la ½ finale

Les joueurs du CRB sont en stage bloqué depuis hier, et ce, jusqu’à la rencontre comptant pour la ½ finale de la Coupe d’Algérie, prévue les 23 ou 24 avril en cours. Les responsables du Chabab misent énormément sur l’épreuve populaire afin de sauver la saison de l’équipe qui a dominé le championnat national lors des quatre dernières années.

Les Belouizdadis ont donc décidé de programmer une mise au vert de 10 jours pour les deux matches de championnat face au Paradou AC (demain) et la réception de l’US Biskra, le 19 avril. Les camarades de Meziane seront dans un hôtel à Alger. Juste après la confrontation face aux Biskris, comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1, ils seront appelés à rejoindre le Centre technique de Sidi Moussa pour préparer le match de Coupe d’Algérie. Les responsables du club vont attendre le tirage au sort, avant de peaufiner leur programme. Ce sera relatif à la domiciliation du match. Le Chabab mise sur la Coupe d’Algérie qu’il avait perdue la saison dernière en finale face à l’ASO Chlef. Vendredi dernier, les Rouge et Blanc avaient eu du mal à se défaire de l’ES Mostaganem en ¼ finale. Certes, la qualification a fait passer la pilule, mais tout le monde constate que les Rouge et Blanc n’arrivent pas à s’imposer et à sortir les griffes face à différents adversaires. Ils n’ont plus cette âme de guerrier qui rase tout sur son passage. Ils ont perdu beaucoup de force et c’est ce qui fait que les fans ne sont pas ravis. D’ailleurs, ils montrent du doigt l’entraîneur brésilien qui, pour eux, n’arrive pas à booster son groupe et à le mettre dans les meilleures conditions pour proposer du beau jeu et surtout une équipe capable de tenir tête à n’importe quel calibre. En tous les cas, Paqueta sait que ses jours sont comptés et s’il veut quitter le CRB la tête haute, il se doit de trouver les meilleures solutions et il faudrait le faire dans les meilleurs délais.

Bensmaïn : «Garder la même dynamique»

L’entraîneur-adjoint du CRB, Saber Bensmaïn, retient le fait que l’équipe se retrouve dans le carré d’as de l’épreuve populaire. Il a reconnu que la tâche n’a pas été facile, mais pour lui, seule la qualification importe. «Les matches de coupe sont difficiles et pleins de surprises. Ceci dit, la prestation de l’ES Mostaganem n’est pas une surprise pour nous. On savait que c’est une bonne équipe et ce n’est pas par hasard qu’elle est leader de son groupe en Ligue 2. Elle a des joueurs expérimentés qui ont déjà joué en Ligue 1. On savait aussi qu'on allait affronter un groupe bien organisé. On a pu le voir lors du match de coupe contre le NAHD, sans oublier le match de championnat. On a visionné d’autres rencontres pour préparer notre ¼ finale», a-t-il affirmé. Bensmaïn a souligné l’importance de la qualification et désormais, il faudrait regarder devant. «Maintenant, on est en ½ finale, on doit se concentrer sur la suite du parcours. On a des matchs de championnat qu’il faudrait bien négocier, et on aura ensuite le temps nécessaire de préparer comme il se doit notre prochaine rencontre de coupe, qui ne sera pas facile, car pour chaque équipe qui arrive en ½ finale, la coupe devient un objectif. Incha Allah, on va bien gérer notre rendez-vous. Doucement mais sûrement pour qu’on se procure de la joie et rendre joyeux aussi notre public.»

Belkhir : «Tout pour atteindre la finale»

L’attaquant Islam Belkhir, un des meilleurs joueurs des Rouge et Blanc face à l’ES Mostaganem, assure que l’essentiel a été fait, malgré la difficulté. Il assure que la volonté de réussir a fait la différence au bout des 120 minutes qui n’ont pas été faciles pour les Belouizdadis. «Hamdoulilah, on est qualifiés. Une qualification qui ne s’est pas dessinée facilement devant une équipe qui pratique du beau football. On savait que l’adversaire n’avait rien à perdre et donc, les joueurs ont mis tout ce qu’ils avaient dans le ventre pour nous acculer, on a joué à fond et avec les tripes. On a tenu le coup jusqu’au bout, ce qui nous a permis de passer au tour suivant. On va continuer à bosser afin d’atteindre la finale et on espère arriver à ce qu’on a envie de réaliser. Je remercie les fans qui nous ont soutenus et aidés pendant les 120 minutes du match. Malgré la distance et la météo, ils étaient présents. Je les en remercie. On a besoin de nos supporters afin d’atteindre nos objectifs», a-t-il indiqué.

Benayada et Boussouf en baisse de forme

Benayada alterne le bon et le moins bon depuis sa venue au CRB. Que ce soit dans l’axe ou à droite, l’international algérien ne convainc plus. Le joueur est en baisse de forme inquiétante qui se fait ressentir de match en match. Idem pour l’attaquant Boussouf qui, lui aussi, ne retrouve plus son talent. Lui qui avait réalisé une très belle phase retour la saison écoulée, trouve du mal à s’exprimer cette saison. Un coup de pompe qui oblige le staff technique à le secouer, surtout lorsqu’on sait que le CRB n’a pas un banc étoffé. Est-ce que le joueur a la tête ailleurs ou n’est-il pas bien encadré ? En tous les cas, Benayada et Boussouf sont très loin de leur niveau.

Meziane, Benguit et Belkhir, la satisfaction

Trois joueurs du CRB confirment depuis le début de la saison et ont tenu leur engagement dernièrement face à l’ES Mostaganem. Il s’agit de Benguit, Belkhir et Meziane, rentré en cours de jeu. Le CRB a trouvé du mal pour passer au tour suivant. L’entraîneur brésilien s’est trouvé contraint de faire appel à Meziane qui, d’ailleurs, avait marqué le 3e but pour son équipe. Mais, avant lui, il y avait Belkhir qui avait marqué le second, mais par malchance, le Chabab encaissait à chaque fois et c’est pour cela qu’il s’est trouvé contraint d’attendre la séance fatidique pour valider une place en demies. En tous les cas, Meziane et Belkhir ont montré qu’ils méritent vraiment de porter le maillot du Chabab. L’autre joueur qui n’a pas marqué mais qui a tenté par tous les moyens d’apporter de la stabilité au milieu de terrain, c’est Benguit. En tous les cas, ce trio a montré que c’est une carte maîtresse dans l’échiquier du Chabab.

S. T.