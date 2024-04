MCO

Sans Boukerit et Baakoh à Tizi

La reprise a été programmée jeudi dernier, soit au deuxième jour de l'Aïd que les camarades de Benamara ont repris le repris le travail pour préparer le match contre la JS Kabylie. «On aurait aimé jouer le weekend conformément au programme établi par le staff technique. On aurait voulu également récupérer certains de nos joueurs, malheureusement la décision d'avancer notre match nous a pris de court», dira le manager général du Mouloudia, Lamine Kebir.

Il faut dire que le Mouloudia a pu récupérer certains de ses éléments qui étaient blessés ou en convalescents a l'image de Namani qui s'entraine pour le moment en solo ainsi que Ibouziden, Bengrina et Belharrane. Les deux seuls éléments qui seront out pour le déplacement de la Kabylie sont le portier Boukerit qui devra finalement subir une intervention chirurgicale et l'attaquant ghanéen, Maxwell Baakoh pas encore rétabli de sa blessure contractée il y a de cela trois semaines lors du match face à Khenchela. Pour le match de mardi et même si le staff technique dispose de solutions sur le banc pour pallier les défections, le poste de gardien de but posera problème. En effet Bouzidi hésite entre Della Krachai et Hamadi pour garder la cage. La décision sera certainement prise à la veille du match. A noter que le Mouloudia sera soumis au biquotidien aujourd'hui. Le départ pour Alger est prévu demain matin a-t-on appris.

Houari H.