JSK - Il a rencontré les joueurs pour les motiver

Saib : "Vous devez impérativement gagner face au MCO"

Se trouvant à Tizi Ouzou depuis la semaine dernière, Moussa Saib, l'ancien capitaine de la JSK s'est rendu samedi soir au stade afin d'apporter son soutien aux joueurs. C'est quelques proches du club qui lui ont demandé de se déplacer au stade pour tenter de motiver les joueurs avant la réception du MCO pour le compte de la 23e journée du championnat.

C'est ainsi qu'il s'est adressé aux joueurs avant l'entame de la séance d'entraînement d'avant-hier. "Vous devez gagner face au MCO. Vous allez recevoir un mal classé qui fera tout pour essayer de repartir avec le point du nul, mais malgré la difficulté de la tâche les 3 points ne devront pas vous échapper. Certes, vous avez battu le MCO au match aller, mais cette équipe se porte mieux depuis le début de la phase retour et vous devez vous méfier d'elle", les a-t-il avertis.

"Vous avez besoin d'un déclic pour remonter la pente"

Bien que Saib ait affirmé, il y a quelques jours de cela, que le recrutement de l'intersaison a été un fiasco, il a essayé de réconforter les joueurs lors de sa réunion avec eux en leur disant qu'ils ont les moyens pour redresser la barre. "C'est vrai que la JSK se trouve dans une situation très délicate au vu des moyens dont elle dispose, mais vous avez besoin juste d'un déclic pour remonter la pente. Il ne faut jamais céder au fatalisme surtout qu'il reste plusieurs matches à jouer. Vous allez jouer sur votre terrain et vous n'aurez d'autres choux que de vous imposer. Vous devez jouer à votre football tout en faisant preuve de plus de détermination et de rigueur", leur a-t-il ajouté.

"Ce match est un tournant pour la suite du parcours"

Sachant qu'en cas d'un autre échec face au MCO qui occupe la 15e place au classement général avec 19 points, la JSK sera sérieusement menacée par la relégation, Saïb qui avait offert le dernier titre de champion d'Algérie en 2008, a expliqué aux équipiers de Boualia qu'ils n'auront pas d'autre choix que de s'imposer pour quitter définitivement la zone rouge. "Ce match est déterminant pour la suite du parcours. Si vous battez le MCO, vous allez non seulement quitter la zone rouge, mais vous allez aussi améliorer votre classement en attendant les matches à venir. Pour éviter de faire des calculs par la suite, vous serez dans l'obligation de gagner ce match", leur a-t-il expliqué.

"Le maillot de ce club est précieux"

Pour que l'équipe puisse sortir la tête de l'eau, Saïb a demandé aux joueurs de fournir plus d'efforts lors des matches à venir à commencer par celui de ce mardi face au MCO. "Personne ne doute de vous, mais vous portez le maillot d'un club prestigieux qui a des supporters partout et il faut le mouiller. Il faut aussi être solidaires entre vous car il n'y a que vous qui êtes capables de tirer l'équipe vers le haut. Ce n'est pas facile de s'exprimer sous sa vraie valeur lorsque le doute s'installe, mais il faut que chacun de vous donne le meilleur de lui-même pour quitter le bas du tableau", leur a-t-il suggéré.

"Le retour du public est tributaire des résultats"

Vu que certains dirigeants lui ont dit que ce n'est pas facile aux joueurs d'avoir un rendement satisfaisant à cause des insultes dont ils sont victimes à chaque match, Saïb leur a conseillé de ne se concentrer que sur leurs matches. "Lorsque tu gagnes, le public t'applaudit et lorsque tu perds, il t'insulte. C'est à vous de faire le nécessaire pour convaincre les supporters à revenir et à vous soutenir. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous êtes sur une série de 5 mauvais résultats pour stopper l'hémorragie, vous devez gagner ce mardi", leur a-t-il indiqué.

Matouti toujours blessé

L'attaquant international gabonais, Essang Matouti, n'a pas encore réintégré le groupe. Souffrant d'une blessure depuis la dernière rencontre face à l'USB, il est officiellement out pour le match de ce mardi. En son absence, le duo intérimaire Rabah Bensafi-Djilali Bahloul n'aura pas d'autre choix que de titulariser Berkane en pointe face au MCO.

D. K.