MCEB

Morsli regroupe ses poulains à Chlef

L'équipe d'El Bayadh prépare son match contre le Paradou à Chlef. Le staff technique a décidé d'éloigner les joueurs de la pression pour leur permettre de se préparer dans la sérénité. La dernière défaite face à Magra a été très mal accueillie par les supporters qui ont déversé leurs critiques via les réseaux sociaux sur les joueurs, les accusant d'avoir failli à leur devoir envers le club.

Larbi Morsli qui n'avait pas été tendre lui aussi avec ses poulains a convenu avec la direction d'éloigner ses capés pour leur permettre de retrouver leurs esprits et préparer comme il se doit le match face au PAC prévu samedi prochain.

L'entraîneur a déplacé l'ensemble des joueurs de l'équipe première pour avoir la possibilité de bien travailler et surtout corriger les nombreuses lacunes qu'il avait déplorées lors de sa conférence après le match face au NCM.

La situation de l'équipe au classement ne permet plus de tergiverser ni de se permettre de perdre des points. Les camarades du revenant Kouar doivent remporter le maximum de points à domicile et tenter de gagner quelques unités à l'occasion de leurs déplacements. La balle est dans le camp des joueurs, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, comme l'avait souligné Morsli pour sauver le Mouloudia d’El Bayadh du spectre de la relégation qui devient de plus en plus menaçant.

Walid K.