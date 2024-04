ASO

Pas question de se rater face à Oued Souf

L'équipe de Chlef a repris les entraînements pour préparer son déplacement à Oued Souf. L'entraîneur Hadjar qui vient d'être suspendu pour un mois par la commission de discipline a prévu un programme de préparation qui va permettre à ses joueurs de se remettre de leur dernière défaite à domicile face à la Saoura pour mieux aborder leur prochain match face à la lanterne rouge, l'US Souf.

L'entraîneur a axé son travail sur le plan psychologique pour permettre à ses poulains de se remettre de leur dernière défaite et pour se concentrer sur le prochain déplacement qui ne sera pas facile, dans la mesure où l'adversaire, déjà condamné à la relégation, va jouer sans pression, ce qui va rendre le match difficile. "On craint que des formations menacées par la relégation n'entrent en jeu pour faire jouer la motivation financière et pousser les joueurs adverses à se surpasser et pourquoi pas nous battre. C'est pourquoi nos éléments doivent considérer ce match comme une finale qu'il faudra gagner. Ils doivent fournir une production d'hommes, se battre sur le terrain et empocher les trois points qui vont nous permettre de franchir un pas vers le maintien", ont indiqué des supporters qui ont promis de se déplacer en masse à Oued Souf pour soutenir leur équipe. A noter que le club qui a été averti par trois fois par la commission de discipline en raison de l'usage de fumigènes par ses supporters, vient d'être sanctionné par un match à huis clos, ce qui privera l'équipe du soutien de ses inconditionnels lors du prochain match face à Magra.

Abdelkader G.