JSS - Pour piéger l'Entente

Bouali peaufine son plan de bataille

L'entraîneur Bouali a programmé hier du biquotidien pour permettre à ses joueurs de bien préparer leur prochaine sortie face à l'Aigle noir sétifien.

C'est ainsi que durant la séance du matin qui s'est déroulée dans la salle de musculation de l'hôtel «Lilly Ferdi», les joueurs ont sué et plusieurs aspects physiques ont été abordés au cours de cette séance qui s'est déroulée durant presque deux heures. Par la suite, après un bon repas et une petite sieste, les joueurs se sont retrouvés au stade de Ben Aknoun pour un travail technico- tactique. Durant la séance de l'après-midi, Bouali a préparé des combinaisons avec et sans ballon, avant de conclure le travail par une opposition entre les joueurs.

"Nous ne voulons pas programmer de match amical pour éviter des blessures. La dernière victoire face à Chlef nous a éloignés de la zone rouge mais cela ne nous met pas à l'abri. On doit rester sur la dynamique des victoires si on veut se mettre à l'abri et si on veut viser plus haut pour la fin de saison. Le match face à Sétif est très important pour nous et on doit impérativement tout faire pour éviter une défaite qui nous fera revenir au point de départ. Les joueurs sont motivés et il nous reste seulement à bien préparer cette sortie pour ne pas la rater", dira un membre du staff technique. A noter que l'équipe pourrait rallier mercredi la ville d'El Eulma pour poursuivre sur place la préparation et y observer la traditionnelle mise au vert.

K. B. A.