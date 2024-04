ESS

L’Entente met le paquet pour Chetti et Draoui

La direction du principal pourvoyeur de fonds de la SSPA Black-Eagles, Sonelgaz, propriétaire de l'ES Sétif, a donné son aval à la direction exécutive pour engager des négociations avec deux joueurs algériens évoluant à l’étranger au prochain mercato estival. Les dirigeants de Sonelgaz comptent mettre le paquet afin de renforcer les rangs de l'Entente en prévision de la saison à venir après avoir raté cet exercice.

Selon des informations en notre possession, il s’agit des deux joueurs du Wydad Casablanca, le latéral gauche Chetti et son coéquipier, le milieu de terrain Draoui. Sonelgaz s'est engagée à dégager un budget conséquent à l'équipe pour recruter ces deux éléments, compte tenu de leur expérience ainsi que de leurs compétences techniques de haut niveau. L'ESS ambitionne de conclure des contrats solides lors du mercato estival 2024, suite aux performances décevantes de ses recrues de la saison actuelle, qui n'ont pas apporté de valeur ajoutée à l'équipe. Le club fait face à une forte concurrence pour avoir l’accord de ces deux joueurs, puisque le Mouloudia d’Alger et le CR Belouizdad expriment également leur intérêt pour ce duo. Par ailleurs, la direction a décidé de libérer au moins 10 joueurs à la fin de la saison. Le club compte libérer ses deux étrangers, Moriba Diarra et Abdeslam Jiddou, après avoir libéré au préalable Souleymane Coulibaly, dans le but de les remplacer par des éléments de qualité. En parallèle, d'autres départs sont envisagés, notamment ceux de Benchoucha et Hitala, suite à l’incident survenu lors du dernier match contre le CRB. Cinq autres joueurs sont également sur la liste des libérés, notamment en défense et au milieu de terrain. L'entraîneur Ammar Souayah étudie également des ajustements tactiques pour les prochains matchs, dans l'espoir de stopper la série de mauvais résultats.

W. Djamel