USMA - Après sa brillante qualification pour les ¼ finale

Cap sur l’US Biskra

Après avoir validé son ticket pour les ½ finales de la Coupe de la CAF, l’USM Alger a confirmé sa belle forme actuelle en se qualifiant pour les ¼ finale de la Coupe d’Algérie, suite à sa large victoire face au RC Bougaâ, pensionnaire de la D3, sur le score sans appel de 7 à 0.

Les Usmistes ont montré de belles choses contre le RCB, notamment en seconde période, après une première mi-temps poussive. Les Rouge et Noir ont fait le boulot lors du second half contre un adversaire courageux qui s’est effondré physiquement dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Les changements opérés par le coach Garrido ont donné plus de solidité et d’équilibre à son équipe qui a su terminer la partie en force. Malgré l’enchaînement des matches et la pression du résultat, les Rouge et Noir sont en train de monter en puissance en cette phase délicate de la saison. Engagés sur trois fronts, les camarades de Bouchina avancent dans le bon sens, en attendant les prochaines rencontres qui s’annoncent difficiles, à commencer par le rendez-vous de mardi prochain face à l’US Biskra comptant pour les ¼ finale de la Coupe d’Algérie. Cette empoignade prévue au stade 19-Mai 1956 d’Annaba sera sans aucun doute disputée et engagée entre deux équipes qui se sont affrontées récemment en championnat au stade 5-Juillet où les Usmistes l’ont emporté (1-0) dans les dix dernières minutes de la rencontre. Les coéquipiers de Radouani sont en train d’engranger de la confiance, ce qui devrait leur permettre d’aborder la confrontation de Coupe d’Algérie face à l’USB avec beaucoup de certitudes. Les joueurs comptent faire le maximum pour battre leur adversaire et passer au carré d’as de cette compétition populaire.

Garrido : «On se battra sur 3 fronts"

L'entraîneur de l’USMA, Juan Carlos Garrido, était satisfait de la prestation de son équipe contre le RC Bougaâ en Coupe d’Algérie. «En première mi-temps, on a un peu sous-estimé l’adversaire. A la mi-temps, j’ai demandé aux joueurs plus de concentration et de détermination. Ils ont appliqué les consignes, ce qui nous a permis de l’emporter sur le score large de 7 à 0. Je remercie les joueurs pour leur volonté et leur combativité. Ils se sont bien battus pour se qualifier. On va continuer notre chemin avec la même mentalité et le même état d’esprit. On doit se préparer pour le rendez-vous contre l’USB en ¼ finale, prévu mardi prochain, ensuite on devra se mesurer au RS Berkane en Coupe de la CAF. Malgré le calendrier difficile et l’enchaînement des matches, on va jouer sur les 3 fronts. On ne lâchera rien. On fera le maximum pour satisfaire nos supporters qui attendent beaucoup de leur équipe», a souligné le coach des Rouge et Noir.

Atcho à la VAR, Dahane au sifflet face au RS Berkane

Une désignation qui fait peur

La Confédération africaine de football a désigné l’arbitre mauritanien Dahane Beida pour officier la rencontre aller des ½ finales de la Coupe de la CAF entre l’USMA et le RS Berkane, prévue le 21 avril au stade 5-Juillet. Il sera assisté à la VAR par le Gabonais Atcho dont les Algériens ne gardent pas un bon souvenir. Il suffit de revenir un peu en arrière et spécialement lors de la dernière CAN où il était arbitre VAR du match Algérie - Burkina Faso et Algérie - Angola. On se souvient que la FAF avait déposé une plainte contre Atcho pour avoir privé l’Algérie d’un penalty et d’une action litigieuse. Cette désignation pour le seul représentant algérien encore en lice dans une compétition continentale n’est pas innocente. Les dirigeants usmistes devront faire pression pour que leur équipe ne soit pas lésée.

Il devrait être prolongé

Naâmani confirme

Le jeune espoir Naâmani a confirmé son immense talent en réussissant un match plein contre le RCB en Coupe d’Algérie, avant-hier au stade 5-Juillet. Aligné au milieu de terrain, il a été à la hauteur, réussissant même une passe décisive sur le 4e but inscrit par Belkacemi. Il a terminé le match au poste de latéral droit, ce qui montre bien que c’est un joueur d’avenir qui a beaucoup de qualités. La direction usmiste compte le convoquer prochainement dans le but de le convaincre à prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Bellatreche et Bouzida retrouvent le sourire

Recrutés l’hiver passé, Bellatreche et Bouzida ont eu du mal à s'intégrer malgré leurs qualités. Avant-hier contre le RC Bougaâ, ils ont été titularisés dans les couloirs. Les deux joueurs n’ont pas déçu, montrant beaucoup d’envie et de détermination. Bellatreche s’est offert même un but. Les deux joueurs ont retrouvé le sourire lors de cette rencontre de Coupe d’Algérie. Désormais, la concurrence est relancée dans tous les postes à l’USMA.

Kanou, 2 buts en 30 minutes

Le buteur usmiste contre Rivers United du Nigeria, Abdoulayre Kanou, a débuté le match de Coupe d’Algérie contre le RC Bougaâ sur le banc de touche mais cela ne l’a pas empêché de marquer un doublé durant sa présence dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Incorporé à la 58’ à la place du Camerounais Ateba, le Malien Kanou a été au rendez-vous en inscrivant deux buts. Le joueur est en confiance, cela est de bon augure pour la suite du parcours.

K. H. A.