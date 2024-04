Le CRB a failli se faire surprendre par l’ES Mostaganem

Une qualification en ½ finale sans conviction

Le CR Belouizdad a failli se faire piéger par l’ES Mostaganem en ¼ finale de la Coupe d’Algérie, au stade chahid Hamlaoui de Constantine. Le pensionnaire de la Ligue 1 a eu toutes les peines du monde à décrocher son ticket pour les ½ finales en s’imposant difficilement aux tirs au but (4-2), après un match âprement disputé qui s’est terminé sur le score de 3 à 3, après prolongations.

L’ES Mostaganem, leader de la Ligue 2 groupe Centre-ouest, était le premier à trouver la faille à la 16e minute lorsque Salhi a transformé un penalty. Les Belouizdadis ont vraiment galéré devant une belle équipe mostaganémoise, qui lui a donné du fil à retordre. Les Algérois étaient incapables de percer la défense adverse et il a fallu attendre la fin de la première période pour voir Belkhir transformer de la tête un centre de Benayada (38’). C’était pratiquement la seule occasion des Rouge et Blanc en ce premier half, même s’ils avaient la possession du ballon. En deuxième période, les hommes de Paqueta sont repartis à l’abordage, acculant les joueurs de Bendris, mais sans vraiment mettre en danger le portier mostaganémois. Sur une action anodine, Belkhir a pris de vitesse la défense adverse pour offrir la balle du deuxième but au Chabab, signé Wamba. Alors que l’on se dirigeait vers une qualification tranquille, l’ESM a égalisé dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Salhi, auteur d’un doublé (90+3’). Les deux équipes ont dû recourir à la prolongation et là encore, l’expérience des Belouizdadis a prévalu, puisque Meziane, qui venait de faire son entrée, a profité d’une belle passe de Wamba pour redonner l’avantage aux siens. Il a fallu l’aide de la VAR pour valider le but, qui a été refusé, dans un premier temps, pour une position de hors-jeu. Mais ce n’était pas fini, puisque le leader de la Ligue 2 a vraiment confirmé son statut et a réussi à égaliser à la 111e par l’intermédiaire du capitaine Chouari, qui a repris de la tête un excellent centre de son coéquipier, Salhi (3-3). La séance des tirs au but a souri aux Algérois, plus adroits, avec quatre essais réussis, alors que les Mostaganémois en ont raté deux. Il est clair que le CRB a décroché sa qualification en ½ finale, mais c’était loin d’être convaincant.

Quelle mouche a donc piqué les supporters belouizdadis ?

Très en colère était le public du CRB suite à la prestation de leur équipe qui n’était pas au top. Malgré la qualification, les fans présents dans les gradins du stade Hamlaoui n’ont pas omis de manifester leur colère en saccageant les sièges. Tout le monde pointe du doigt la mauvaise gestion de Rabehi et tout le monde est plus que jamais décidé à tout faire afin que l’actionnaire majoritaire décide d’apporter des changements au niveau de la direction.

Mercato, Iwuala première cible

La direction se prépare dès maintenant à faire une entrée positive dans le mercato estival et éviter de commettre les erreurs de la précédente saison.

Les Rouge et Blanc visent des joueurs qu’ils connaissent parfaitement pour avoir déjà porté le maillot du Chabab. Selon nos informations, l’attaquant nigérian, Anayo Iwuala, constitue une cible prioritaire, surtout que le footballeur international nigérian, né le 20 mars 1999 à Lagos, a réalisé un excellent passage au CRB lors de la saison 2022-2023. Les dirigeants du club algérois avaient tout tenté pour enclencher la clause libératoire, mais les dirigeants de l’ES Tunis se sont montrés trop exigeants. Le joueur a finalement été transféré à Al-Arabi SC dans le championnat koweïtien où il avait disputé 17 rencontres, inscrivant 4 buts. Selon nos informations, les dirigeants du Chabab ont pris attache avec le joueur et lui ont proposé de revenir dans le championnat algérien. Le défenseur, Sofiane Bouchar, serait derrière le contact dans la mesure où le défenseur du Chabab avait comme coéquipier Iwuala au sein de la formation koweïtienne d’Al-Arabi SC. L’attaquant nigérian ne serait pas contre l’idée, surtout qu’il s’était bien adapté lors de la saison qu’il avait passée en Algérie. Cependant, il semble qu’il sera difficile de payer la clause de son départ. La direction du Chabab va essayer de négocier sa libération, mais compte également sur un effort du joueur pour se libérer. Iwuala avait signé un contrat de trois ans l’été dernier. Il ne sera libre qu’à partir du 30 juin 2026. Les Koweïtiens demanderaient plus de 500.000 euros après l’avoir engagé pour la somme de 250.000 euros.

Après lui avoir fait une proposition

La Chabab attend la réponse de Draoui

Les responsables du Chabab de Belouizdad ont soumis ces derniers jours une proposition au milieu de terrain, Zakaria Draoui, afin de revenir au club. Selon nos informations, un contrat de deux ans a été soumis au joueur et on attend la réponse de ce dernier, qui évolue au Wydad Casablanca. L’offre financière comprend une augmentation de 10% par rapport à ce qu'il touchait au club de Belouizdad la saison dernière. Les responsables espèrent que Zakaria Draoui acceptera de réintégrer l'équipe la saison prochaine. Le milieu de terrain international, en plus de Chetti, sont considérés comme les principales cibles du CRB en prévision du prochain mercato estival.

Al Badry et Benchikha ciblés

La direction du Chabab de Belouizdad penserait à un changement au niveau de la barre technique, surtout si l’entraîneur brésilien, Marcos Paqueta, ne parvient pas à remporter un titre cette saison. Selon des informations, le président de Madar holding, Amara Charaf-Eddine, serait en pourparlers avec deux techniciens qui ont fait leurs preuves aussi bien en Algérie qu’à l’étranger. L’ancien président de la Fédération algérienne de football avait eu une discussion avec le technicien égyptien, Houssam Al Badry, qui avait réussi son passage à l’ES Sétif, et l'Algérien Abdelhak Benchikha, pour choisir l’un d’eux pour le poste d’entraîneur. Pour le moment, les choses sont au niveau des discussions car il faudrait attendre la fin de la saison pour prendre une décision définitive.

Match retard

CRB - PAC, mardi à 18h

La Ligue nationale de football a fixé la date de la rencontre comptant pour la mise à jour du calendrier, devant opposer le CR Belouizdad au Paradou AC. Le match est prévu pour ce mardi à partir de 18h au stade 5-Juillet. Les Belouizdadis doivent bien se préparer à ce rendez-vous et faire le maximum afin de le gagner s’ils veulent vraiment se rapprocher encore plus du leader.

S. T.