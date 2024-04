JSK

Que décidera Mobilis le 23 de ce mois ?

L'assemblée générale prévue le 23 de ce mois au siège de Mobilis tient en haleine tous les supporters de la JSK. Inquiets pour l'avenir de leur équipe qui a raté encore une fois sa saison, les supporters espèrent que les responsables de Mobilis procèdent à de véritables changements à la tête du club. La plupart d'entre eux souhaitent le départ du président Achour Cheloul qui n'a pas pu remettre l'équipe sur de bons rails.

Les responsables de Mobilis ont mis de gros moyens à la disposition du club pour jouer les premiers rôles, mais les mauvaises décisions prises par la direction depuis la fin de l'exercice écoulé ont été fatales. L’équipe s'est retrouvée à lutter pour son maintien en Ligue 1, alors que le président Cheloul avait promis au mois d'août dernier de jouer le podium. Bien que le parcours de l'équipe soit catastrophique, il se défend en déclarant qu'il a été trahi par ceux à qui il a accordé sa confiance. Il a ajouté qu’on apprend de ses erreurs et que l'équipe fera tout pour terminer la saison sur le podium, mais les supporters n'ont plus confiance en lui. Cette instabilité à tous les niveaux n'est pas faite pour rassurer les supporters qui croient que Mobilis ne restera pas les bras croisés devant la situation dans laquelle se trouve l'équipe. La direction a consommé trois entraîneurs en quelques mois seulement et elle se retrouve sans DTS à neuf matches de la fin du championnat. Pour rappel, les responsables de Mobilis ont accordé carte blanche au président Cheloul qui a affirmé dernièrement que c'est le conseil d'administration qui décidera s'il va rester ou pas à la tête du club. Avant de limoger Aït Djoudi, il avait déclaré cinq jours auparavant que c'est ce dernier qui terminera la saison. Ils sont nombreux à se demander pourquoi il a fini par lâcher son entraîneur après avoir affirmé sur Berbère Télévision qu'il n'a pas besoin de recruter un manager général, du moment qu'il y a Aït Djoudi. Des rumeurs font état de la probable nomination de Hakim Medane à la tête de la direction sportive, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Ce qui est certain, c’est que des décisions seront prises par les responsables de Mobilis pour que l'équipe puisse préparer la saison prochaine dès maintenant.

Cheloul : "Il faut impérativement battre le MCO"

Ayant assisté à la séance de la reprise vendredi dernier, le président Achour Cheloul, après avoir souhaité une bonne fête de l'Aïd à ses joueurs, a exigé d'eux de donner le meilleur d'eux-mêmes pour se relancer dans la course au podium. "L'équipe se trouve dos au mur et vous devez à tout prix réagir. Le match face au MCO est déterminant et vous ne devez pas le rater. On affrontera un mal classé et en cas d'échec, on se retrouvera dans une situation très délicate. Il faut impérativement gagner ce match pour respirer un peu, en attendant d'améliorer le classement de l'équipe dans les matches à venir", a expliqué le président Cheloul à ses joueurs. Il leur a aussi demandé de respecter les décisions du staff technique et de ne se concentrer que sur les matches restants. Ne disposant que de 8 points d'avance sur le MCO qui est sérieusement menacé par la relégation, les Canaris n'ont pas droit à l'erreur. Les dirigeants croient encore au podium en arguant qu'il reste encore 27 points en jeu, mais les chances d'assurer une participation à une compétition continentale sont infimes pour ne pas dire inexistantes. Si les équipiers de Boualia concèdent une 5e défaite consécutive, ils se retrouveront dans la zone rouge et ils joueront les matches restants la peur au ventre. Ne craignant aucunement pour sa place, le président Cheloul qui fait tout pour réorganiser le club croit encore en les chances de son équipe de terminer la saison en force.

Bensafi donnera-t-il la chance aux jeunes ?

Désigné pour assurer l'intérim aux côtés de Djilali Bahloul, l'entraîneur Rabah Bensafi pourrait apporter des changements dans le onze de départ dès le match de ce mardi face au MCO. Il a toujours déclaré que certains éléments de l'équipe réserve ont leur place dans l'équipe fanion et les supporters se demandent s'il leur donnera la chance maintenant. Les Akhrib et Naït Salem ont montré de belles choses avec l'équipe réserve mais comme l'équipe se trouve dans une situation délicate, il misera certainement sur les joueurs qui ont de l'expérience pour tenter de redresser la barre. Sa priorité est de mettre un terme à la série de mauvais résultats. Il va travailler en collaboration avec Bahloul, mais on croit savoir que c'est ce dernier qui a plus de prérogatives. Il a la confiance de ses dirigeants qui misent sur lui pour remettre l'équipe sur de bons rails.

Reprise vendredi après-midi

Après avoir bénéficié de trois jours de repos, les équipiers de Boualia ont repris les entraînements vendredi dernier en prévision de la rencontre de ce mardi face au MCO. Le duo intérimaire Rabah Bensafi-Djilali Bahloul n'aura devant lui que quatre jours pour préparer ce choc face à un concurrent direct pour le maintien.

D. K.