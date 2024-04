MCEB

Les joueurs décidés à réagir

La Ligue nationale de football a décidé de repousser le match PAC - MCEB à samedi 20 avril au stade Benrabah de Dar El Beida, à partir de 16h. Ce report fait suite à la demande du Paradou qui doit jouer mardi son match retard comptant pour la 18e journée face au CRB. Le nouvel entraîneur, Larbi Morsli, a prolongé d'une journée le repos accordé à ses poulains à l'occasion de la fête de l'Aïd.

Il y a lieu de noter que l'équipe reste sur une défaite à domicile face au NCM, la troisième concédée cette saison sur la pelouse du stade Zakaria-Mejdoub après les revers face au MCO et la JSS. Le nouvel entraîneur qui n'a pas manqué, dans la conférence de presse qui avait suivi le match face à Magra, de critiquer la prestation de certains de ses joueurs espère les voir réagir pour cette fois pour ne pas connaître une nouvelle désillusion face au Paradou.

Il compte profiter du report du match de son équipe pour tenter de corriger les nombreuses lacunes qu'il avait relevées face à Magra. Il ne prévoit pas de préparation spéciale pour cette rencontre mais compte profiter des séances d'entraînement pour remettre de l'ordre dans le jeu de son équipe et pour lui permettre de retrouver la grinta qui l'animait mais qu'elle semble avoir perdue. A noter que le joueur et capitaine d'équipe, Belaïd Kouar, qui est resté éloigné des terrains depuis l'accident qui avait coûté la vie à Zakaria Bouziani et Khaled Meftah, s'est rétabli de sa blessure et son retour aux entraînements est prévu cette semaine. La nouvelle a réjoui les supporters qui connaissent le poids de cet élément aussi bien au niveau des vestiaires que sur le terrain. Plusieurs ont estimé que son retour pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe qui lutte pour son maintien.

Walid K.