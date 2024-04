JSS

On prépare l’ESS à Alger

Bouali a retrouvé vendredi soir ses poulains à l'hôtel «Ferdi Lilly» où se tiendra la seconde phase du stage bloqué programmé en prévision de la rencontre de mardi prochain face à l'ESS. Il faut préciser que tous les joueurs ont obtempéré à l'injonction de leur entraîneur qui leur avait fait savoir qu'il ne tolérerait aucun retard ou aucune absence à la séance de reprise des entraînements. Tous les joueurs ont donc répondu présent, ce qui a ravi Bouali et ses assistants.

L'équipe qui reste sur une victoire ramenée de son déplacement à Chlef, veut persévérer dans cette voie en ramenant un autre bon résultat de son déplacement à Sétif. Bouali qui commence à connaître ses joueurs va profiter de la seconde phase du stage bloqué pour corriger les lacunes relevées depuis son arrivée à la tête du staff technique et mettre au point un schéma tactique qui lui permettra de contrer son adversaire et pourquoi pas le battre sur son terrain. A noter que le staff technique qui espérait programmer un match amical à l'occasion du regroupement dans la capitale a préféré abandonner cette idée pour préserver ses poulains et leur éviter d'éventuelles blessures. L'équipe se contentera donc du travail lors des séances d'entraînement et d'un match d'application prévu demain entre les joueurs.

Kader B. A.