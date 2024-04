ASO

Hadjar : "Attention à Souf qui jouera sans pression"

Les Lions du Chelif ont repris hier les entraînements pour préparer leur prochain match face à la lanterne rouge, Oued Souf, prévu vendredi prochain. Hadjar qui a retenu plusieurs enseignements après la piètre prestation de son équipe face à la Saoura compte apporter de nombreux changements aussi bien sûr le onze-rentrant que sur le plan du système de jeu. Il faut préciser dans ce cadre que Chlef est aujourd'hui plus que menacée par la relégation.

L'équipe qui avait réalisé un match presque parfait face à l'ESS, a été transparente, une semaine plus tard, face à la Saoura devant laquelle elle avait perdu son football et le gain de la partie. Le staff technique qui est conscient de la difficulté de sa tâche a demandé à ses poulains de se concentrer en prévision de la sortie face à Oued Souf. Il leur a demandé également de respecter l'adversaire pour ne pas avoir à le regretter plus tard.

Face à la lanterne rouge, la défaite est interdite. Hadjar a mis en garde ses poulains contre l'excès de confiance qui pourrait leur jouer un mauvais tour. "Certes, l'adversaire est relégué, mais il faut savoir que ses joueurs vont jouer libérés de toute pression. Il faut prendre le match par le bon bout et ne pas lui donner l'occasion de nous mettre en difficulté. Il faut être vigilants et concentrés car nous sommes aujourd'hui dans une situation où le moindre faux-pas pourrait être une catastrophe pour nous", a-t-il indiqué à ses poulains lors de la séance de reprise des entraînements qui s'est déroulée au stade Boumezrag.

Abdelkader G.