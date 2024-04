MCO

Les joueurs remettent le bleu de chauffe

Après avoir bénéficié de quatre jours de repos à l'occasion de la fête de l'Aïd, les joueurs du Mouloudia d'Oran ont repris, jeudi, les entraînements au stade du village méditerranéen pour préparer leur sortie de mardi face à la JSK.

Plus que jamais dos au mur, les protégés de Bouzidi doivent se montrer forts face aux Canaris pour ne pas voir leur situation au classement se compliquer davantage. Relégués à l'avant-dernière place du classement, à quatre longueurs de retard du premier non relégable, Ben Aknoun, ils ne peuvent plus se permettre le luxe de perdre des points aussi bien à domicile qu'en déplacement. C'est une mission difficile quand on sait que l'équipe va affronter des adversaires qui jouent pour une place sur le podium ou carrément des adversaires dans la lutte pour le maintien.

La séance de reprise a connu le retour aux entraînements de Ardji, Naâmani, Belharrane et Kerroum qui se sont remis de leurs blessures. Cela se passe au moment où on annonce la fin de saison pour Guenina qui vient de subir une intervention chirurgicale. Boukerrit, blessé à l'épaule lors du match de coupe face à Biskra et qui doit subir une intervention chirurgicale, sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

A noter que l'équipe qui n'a pas joué de match amical durant cette trêve, devrait se déplacer aujourd'hui dans la capitale où elle doit poursuivre la préparation et observer la traditionnelle mise au vert. Elle ne devrait se déplacer à Tizi Ouzou que le jour du match.

H. H.