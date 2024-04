CRB - Ajouter l’ES Mostaganem au tableau de chasse

Cap sur les quarts

Lors de la soirée de jeudi dernier, les joueurs du CRB ont livré un match intense contre l'ESS, une rencontre qui n'a pas été facile. Tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agissait de la meilleure prestation des Rouge et Blanc cette saison. Malgré les difficultés, les Algérois ont su préserver leur avantage à domicile, poursuivant ainsi leur chemin vers la concrétisation de leur objectif, celui de décrocher le cinquième titre, bien que rien ne soit encore acquis.

En remportant ce match crucial contre les Sétifiens, l'équipe dirigée par Paqueta a clairement signifié au leader de la compétition, le MCA, qu'elle ne cédera rien jusqu'au dernier souffle. Le cinquième titre demeure l’objectif des camarades de Meziane et ils sont déterminés à l'atteindre. Face à l'Entente, les Belouizdadis ont démontré un jeu de qualité, retrouvant leur motivation et leur esprit combatif, ainsi qu'une solidarité exemplaire sur le terrain. C'était une occasion pour les quadruples champions d’Algérie d’affilée de prouver qu'ils étaient loin d'avoir dit leur dernier mot. Avec deux matches en retard contre le Paradou AC et l'USM Khenchela, ils continuent à croire en leurs chances. Ils ont livré une bataille acharnée lors de cette soirée de jeudi. Bien qu'ils n'aient pas réussi à marquer en première mi-temps, ils ont su changer le cours du jeu en seconde période, trouvant la faille sur penalty suivi d'un superbe but en l'espace d'une minute, ce qui a fait toute la différence. Il convient de souligner la performance du jeune gardien de l'équipe, Maâchou, qui a tenu ses promesses en réalisant des arrêts décisifs, renforçant ainsi la confiance de ses coéquipiers. Tout le monde espère désormais que cette dynamique positive se poursuivra et que le Chabab continuera à enchaîner les succès. L'équipe se concentre maintenant pleinement sur son prochain match, d'autant plus qu'une place en ½ finale est en jeu, une opportunité que les joueurs ne peuvent se permettre de laisser passer. En résumé, les Belouizdadis ont réalisé une performance remarquable jeudi dernier, leur permettant d'aborder sereinement la fête de l'Aïd et de se préparer avec détermination pour le match des ¼ finale contre l'équipe de Mostaganem au stade Hamlaoui. L'entraîneur du CRB a remercié ses joueurs tout en leur exprimant sa satisfaction après la victoire contre l'Entente de Sétif. Il leur a souligné l'importance de ce succès pour la suite de la saison. «Nous avons joué un match difficile face à l’ES Sétif, c’est ce qui va nous attendre en cette fin de saison. Il était important pour nous de bien préparer la dernière ligne droite et surtout de bien la négocier», tel est le discours de l’entraîneur à l’adresse de ses capés lors de la séance de reprise. Cette victoire permettra, donc, aux joueurs de poursuivre le combat. Dans ses discussions avec ses poulains, il leur demande de ne rien lâcher et de continuer à se battre jusqu'au bout, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Algérie.

Paqueta : «Jouer nos chances à fond»

L’entraîneur du CRB, Marcos Paqueta, refuse de parler d’un autre scénario autre que la qualification, ce vendredi à Constantine, même si en face il y aura le leader de la Ligue 2, l’ES Mostaganem. «Il ne faut surtout pas leur laisser le moindre espoir. On ne doit pas laisser l’adversaire gagner en confiance. Il faudra trouver la faille très vite et en profiter pour marquer et gagner ce rendez-vous», a-t-il dit. Le coach a insisté sur un point qui, pour lui, est le plus important, à savoir la solidarité. «En face de nous, il y aura un adversaire qui ne sera pas facile et qui va tout faire pour nous vaincre. A nous de trouver la bonne formule afin de lui montrer que c’est nous qui passerons au prochain tour et cela à n’importe quel prix.» Paqueta veut revoir le même visage proposé par son équipe lors de son match contre l’Entente de Sétif. «C’est sûr que la tâche ne sera pas facile, mais on doit tout faire pour gagner la rencontre. On doit passer ce cap et je fais confiance à mes joueurs.». Tout le groupe est bien décidé à se surpasser, ce vendredi, afin d’avoir le dernier mot face à Mostaganem.

Bouras campe sur sa position

Comme annoncé dans notre précédente livraison, le président du CRB, Mehdi Rabehi, veut relancer les discussions avec son milieu de terrain, Akram Bouras, et se prépare à lui proposer une nouvelle offre. Bouras, qui sera libre à la fin de la saison en cours, reste imperturbable. Il campe sur sa position et ne compte pas céder. Le joueur possède le plus faible salaire parmi les titulaires. Il touche 90 millions par mois et la direction lui a proposé une augmentation de 15%, ce qui reste insignifiant au vu du rendement du joueur sur le terrain. D’ailleurs, le concerné a refusé l’idée. Pour comprendre cet entêtement de Bouras, il faut remonter à l’été dernier lorsqu’il avait reçu une offre de la part du club belge, Saint-Trond VV. La somme proposée a été rejetée par la direction. Malgré les tentatives de Bouras de convaincre ses dirigeants de le laisser partir, ces derniers ont refusé catégoriquement sa requête. Faute d’alternative, Bouras est resté, en attendant la fin de son bail pour partir vivre une nouvelle aventure. Le joueur a été sanctionné par ses responsables, mais cela n’a rien changé à sa situation. Rabehi a décidé de reprendre les pourparlers avec lui afin de le convaincre d'accepter le prolongement de son contrat, surtout que le MCA est sur le point de l’accueillir gratuitement. Bouras n’a pas encore donné son avis sur le prolongement ou pas mais ça ne devrait pas tarder.

S. T.