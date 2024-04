ESS

Ammar Souayah met le doigt sur la plaie

Le coach de l’ESS, Ammar Souayah, a relevé le manque de rigueur tactique de ses joueurs à certains moments de la rencontre. Il estime que les joueurs ne défendent pas bien, alors qu’en football, tout le monde sait que la tendance est la défense en bloc pour pouvoir construire une assise défensive qui aidera l’équipe à réussir ses matchs et les gagner.

Il se penchera donc sur ce volet lors des prochaines empoignades qui attendent le groupe, à commencer par ce match face à la JS Saoura. Par ailleurs, le coach des Noir et Blanc affirmera que son équipe doit renouer avec le succès lors des prochains matches et qu’il faudra commencer par la réception de la JS Saoura. «Cela fait trois matchs que l’équipe ne gagne pas, sachant que la dernière victoire remonte au match face à la JS Kabylie. Cela ne peut pas continuer», a-t-il indiqué. Pour lui, il faut tout faire pour se relancer et réussir de meilleurs résultats pour remonter au classement. Il expliquera que toute équipe traverse un passage à vide, mais que le plus important est de savoir se relever vite et réapprendre à gagner, en déclarant qu’il fait confiance à ses joueurs qui se donneront à fond pour arriver à cet objectif tracé par la direction, à savoir jouer pour une place en haut du tableau. Un objectif dans les cordes de l’équipe, à condition de montrer un visage différent lors des prochains matchs.

Repos jusqu’à jeudi

Les joueurs de l’ESS bénéficieront de repos, à l’occasion de l’Aïd, jusqu’à jeudi prochain. Ça sera une occasion pour la majorité d’entre eux de retrouver leurs proches et donc passer avec eux des moments de détente avant de reprendre le chemin du travail et de la préparation en prévision des prochains rendez-vous qui les attendent.

W. D.