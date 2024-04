JSK

Menad : "Il n'y avait pas de cellule recrutement propre au club"

Les déclarations faites par l'ancien directeur sportif, Djamel Menad, à une chaîne de télévision satellitaire ne vont certainement pas plaire aux dirigeants de la JSK, notamment le président Achour Cheloul. Contrairement aux affirmations de ce dernier qui n'arrêtait pas de dire que le recrutement a été réalisé par la cellule de recrutement, Menad a affirmé que celle-ci n'a jamais existé.

"Certains ont affirmé que Menad était dans la cellule de recrutement mais cette dernière n'a jamais existé. On ne m'avait jamais dit de recruter tel ou tel joueur", a déclaré Menad. L'ancien manager général, Brahim Zafour, avait carte blanche pour recruter les joueurs qu'il jugeait utiles pour l'équipe, mais l'ancien coach, Youcef Bouzidi, aurait eu aussi son mot à dire dans le recrutement. Certains avaient reproché à Menad d’avoir accepté le poste de DTS, alors qu'il ne s'impliquait pas dans le recrutement.

"Difficile de réussir avec un effectif pareil"

L'ancien directeur sportif, Djamel Menad, pense qu'il y a beaucoup de manques dans l'équipe et que n'importe quel entraîneur trouverait des difficultés avec un effectif pareil. "Ce n'est pas un effectif complémentaire. L'équipe ne dispose pas d'un maestro. Le meilleur entraîneur au monde aurait trouvé des difficultés avec ce groupe. L'équipe avait réalisé de bons résultats lors des matches de préparation, mais sur le plan de jeu, ce n'était pas convaincant", a ajouté Menad. La plupart des fans avaient remis en cause le recrutement réalisé au mercato estival, mais les dirigeants étaient certains de jouer les premiers rôles. Ils avaient même déclaré qu'Almeida était l'entraîneur qu'il fallait pour la JSK.

"Pour jouer le titre, il faut des joueurs chevronnés"

Menad qui a toujours affirmé, même lorsqu’il était en poste, qu’il n’avait aucune responsabilité dans l’équipe senior et qu’il n’avait rien à voir avec le recrutement, souligne qu'il n'avait pas compris la politique du club, celle de recruter des joueurs de l'EN U23. "Pour jouer le titre, il faut des joueurs à la hauteur de la grandeur de ce club. Je ne sais pas qui leur avait dit de recruter des joueurs de l'EN U23", s'est interrogé l'ex-directeur sportif de la JSK. Ses aveux tardifs n'ont pas plu à tous les fans dont certains affirment que Menad aurait dû tout dire à l'intersaison pour mettre les dirigeants devant leurs responsabilités.

"Je n’ai rien à voir avec le recrutement d'Almeida"

Ayant déjà déclaré juste après son départ que ce n'était pas lui qui avait recruté Almeida, Menad a réaffirmé encore une fois qu'il n'avait rien à voir dans la venue du coach portugais. "Vu que j'avais joué au Portugal, certains pensaient que c'était moi qui avais recruté Almeida, or je n’avais rien à voir. Tout ce que je sais c’est que les dirigeants avaient fait des mains et des pieds pour engager un coach qui répondait au profil qui convenait au club. Ils n'avaient trouvé qu'Almeida qui leur a été proposé par un manager."

"Mon contrat n'avait pas été déposé"

L'ancien canonnier des Canaris a fait une révélation de taille en déclarant que le contrat de DTS qu'il avait signé n'avait pas été déposé à la LFP. Il avait découvert qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait signé un contrat pour occuper ce poste et que son contrat avait été déposé au niveau de la Fifa. "Je n'avais signé qu'un contrat en interne avec le club. Mon document n'avait pas été déposé. Lorsque j'avais découvert tout cela, j'avais demandé au secrétaire général du club de m’expliquer comment on m'a recruté pour être directeur sportif, alors qu'il y a quelqu'un d’autre nommé à ce poste et disposant d'un contrat déposé au niveau des instances sportives. "Menad pense, toutefois, qu'au vu de la situation dans laquelle se trouve l'équipe, les supporters doivent être derrière les joueurs afin de les aider à sortir de la zone rouge.

Aït Djoudi limogé

Bien que le président Achour Cheloul ait déclaré mercredi dernier qu'Aït Djoudi bénéficie entièrement de sa confiance et qu'il n'y aura pas de changement avant la fin de la saison, certains proches du club ont insisté pour réclamer le départ du coach. Ainsi, ce lundi en début de soirée, Chelloul a fini par limoger Aït Djoudi. L’équipe sera entraînée jusqu’à la fin de la saison par Djilali Bahloul qui sera assisté par Rabah Bensafi, entraîneur de la réserve.

Pour rappel, l’équipe a enchaîné les mauvais résultats en cette phase retour et de peur qu’elle ne s'enfonce dans le bas du tableau, dans les fiefs du club on croit que le départ de l'entraîneur aiderait à provoquer le déclic. Son absence à la séance de samedi dernier avait ouvert la voie à toutes les spéculations et même s'il avait fini par reprendre le travail dimanche soir, son départ du club était d’actualité. Aït Djoudi a fait de son mieux pour tirer l'équipe vers le haut, mais les résultats n’ont pas suivi. Sur les six matches joués, dont quatre à domicile, il n'a récolté que 5 points.

D. K.