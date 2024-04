MCO

Les Hamraoua en mauvaise posture

Les dirigeants du Mouloudia d’Oran, à leur tête le président Ghomari, ont assisté à la dernière séance de l'équipe au village méditerranéen. C'était une façon pour les dirigeants de se mettre aux côtés des joueurs qui ont reçu un coup sur la tête après la victoire de Ben Aknoun sur l'USMK qui a mis l'équipe oranaise dans une mauvaise posture.

Les responsables du club sont appelés à bien gérer cette période car l'équipe qui semble lâchée dans le classement pourrait être victime du jeu des coulisses qui commence à apparaître au vu des résultats de certaines rencontres. Bouzidi n'a pas manqué d'ailleurs d'appeler les dirigeants à être vigilants en cette période difficile pour l'équipe. Le staff technique qui n'a pas voulu charger ses joueurs après leur prestation ratée face à l'USB et leur élimination en Coupe d'Algérie, leur a demandé d'oublier ce revers et se concentrer sur la préparation du déplacement à Tizi Ouzou dont le résultat sera déterminant pour la suite du parcours en championnat. A noter que les joueurs ont bénéficié hier de quatre jours de repos pour passer la fête de l'Aïd en famille. La reprise pourrait se faire samedi dans la capitale pour préparer dans la sérénité le match face aux Canaris. C'est à la direction de donner son avis sur la proposition du staff technique d'organiser un stage bloqué à Alger pour éloigner les joueurs de la pression et leur permettre de bien préparer leur prochain match.

Houari H.