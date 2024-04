MCEB

Pas question de rater le PAC !

Le Mouloudia d'El Bayadh qui occupe la 9e place au classement de la Ligue 1 avec un total de 38 points est aujourd'hui menacé par la relégation. Actuellement, il ne compte que cinq points d'avance sur le premier non relégable, Ben Aknoun, ce qui inquiète grandement ses fans qui n'arrivent pas à s'expliquer la crise de résultats que connaît leur équipe.

Pourtant, après la large victoire face à l'ESS (3-0), l’espoir de voir le Mouloudia d’El Bayadh reproduire son parcours de la saison dernière était grand. Passée l'euphorie de ce résultat, l'équipe a calé et n'a plus enregistré de victoire mis à part celle controversée face à la lanterne rouge et qui fait l'objet d'une enquête par la commission de discipline pour suspicion d'arrangement du résultat du match. L'équipe s'est neutralisée avec le Mouloudia d'Alger et a perdu ses autres sorties face à la JSS, l'ASO et Magra. La situation devient grave pour l'équipe et l'appel du nouvel entraîneur Morsli aux joueurs à assumer leurs responsabilités trouve toute son explication. Sans une réelle révolte des joueurs, la situation de l'équipe ne va pas évoluer et elle pourrait même s'aggraver en cas de défaite lors de la prochaine sortie face au Paradou. Du côté des supporters, c'est l'inquiétude, eux qui estiment que sans une réelle prise de conscience des joueurs, l'équipe se dirige droit vers la Ligue 2.

Walid K.