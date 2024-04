ASO

Oublier la Saoura et se relancer

Les Chélifiens sont toujours sous le choc de la dernière défaite face à la JSS. Ce qui les chagrine le plus c'est la prestation terne de leur équipe qui a subi l'ascendant de l'adversaire et qui n'a retrouvé un semblant d'équilibre que dans les dernières minutes de la partie.

Les supporters continuent de considérer que le staff technique est responsable de la déroute face à la Saoura. Ils estiment que Hadjar n'a pas fait le bon choix du onze-rentrant et quand il a procédé aux changements au début du second half, il s'était encore trompé en faisant rentrer un attaquant au lieu de tenter de réorganiser son milieu de terrain qui n'avait pas tenu la mesure face à l'adversaire. Evra qui revenait de blessure s'est très vite retrouvé isolé dans un paquet de défenseurs adverses et sevré de ballons. Il a fallu attendre les dernières minutes et l'entrée de Bounoua pour voir les Chélifiens reprendre le contrôle de la zone médiane et alimenter les attaquants en ballons.

Pire encore, les Djawarihs craignent de voir leur prochain adversaire, la lanterne rouge, l’USS, déjà condamnée à la relégation, jouer le match de sa vie pour battre Chlef et faire les affaires d'un concurrent. "Ses joueurs pourraient être motivés financièrement par un concurrent. C'est une pratique courante et qui n'est pas interdite. Il faut bien préparer cette sortie-piège pour ne pas avoir à le regretter plus tard", ont indiqué des supporters rencontrés aux abords du stade Boumezrag.

Abdelkader G.