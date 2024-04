JSS

A fond pour une place sur le podium

L'entraîneur Fouad Bouali a accordé quatre jours de repos à ses poulains après la fin de la première phase du stage bloqué qui se tient dans la capitale en prévision du prochain match face à l'ESS.

Il faut rappeler que l'équipe a rejoint l'hôtel «Lilly Ferdi» tout juste après la fin de sa rencontre face à l'ASO. Les joueurs se sont entraînés sur la pelouse du stade de Ben Aknoun et hier, la séance s'était déroulée sur la pelouse du stade annexe du 5-Juillet. Le staff technique a insisté auprès de ses joueurs sur la ponctualité en leur affirmant que le début de la seconde phase du stage est prévue à partir du troisième jour de l'Aïd. Bouali a menacé tout retardataire de sanction sportive et financière. La victoire face à Chlef a relancé les chances de l'équipe de jouer pour une place sur le podium. Mais pour cela, elle doit impérativement réaliser un bon résultat face à l'ESS. Bouali qui ne veut pas mettre la pression sur ses joueurs a indiqué que l'objectif de l'équipe est d'assurer son maintien le plus tôt possible, tout en reconnaissant qu'il reste ambitieux et qu'il poussera ses capés à viser encore plus. Les joueurs quant à eux qui ont retrouvé le sourire après leur dernière victoire sont unanimes à dire qu'ils vont tout faire pour retrouver leur grinta et se relancer dans la course pour une place sur le podium. La joie de jouer retrouvée, Bouchiba et ses camarades assurent que dorénavant rien ne pourra les arrêter.

K. B. A.