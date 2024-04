CSC

On prépare la coupe à Oran

Le CS Constantine a vite tourné la page du championnat national après avoir gagné face au Paradou AC qui lui permet de retrouver sa position de dauphin. Les Vert et Noir sont immédiatement rentrés dans la préparation du match des ¼ finale de la Coupe d’Algérie, prévu samedi prochain face à l’ES Ben Aknoun au stade Miloud-Hadefi d’Oran.

L’entraîneur Abdelkader Amrani a programmé deux séances d’entraînement pour dimanche et lundi (hier, ndlr), avant d’accorder une journée de repos à ses joueurs, aujourd’hui, mardi. Il compte poursuivre la préparation du match de coupe demain, mercredi, à Oran pour la dernière ligne droite des préparatifs avant le choc des ¼ finale face aux Algérois de l’ESBA. A cet effet, Amrani, qui accorde une importance particulière à ce match de coupe, une épreuve dans laquelle les Constantinois aspirent à aller jusqu’au bout, en visant un premier sacre, a exigé de ses joueurs de faire preuve d’un sens de responsabilité. Il exige aussi une grande concentration pour ne pas rater ce rendez-vous, avec comme objectif de revenir d’Oran avec le ticket pour le carré d’as, dont les matches sont programmés pour mardi et mercredi 23 et 24 de ce mois, selon le programme annoncé dimanche dernier, en fin de journée, par la FAF. En attendant ce rendez-vous capital en coupe, dont la préparation a donc débuté dès dimanche soir et qui se poursuivra à partir de mercredi à Oran, le CSC abordera ce match avec un moral au beau fixe, après sa nouvelle victoire en championnat, acquise samedi soir face au PAC. Un succès qui conforte la position de dauphin des Clubistes, et qui boosterait à coup sûr les coéquipiers du capitaine Brahim Dib à aller chercher une qualification pour les ½ finales de l’épreuve populaire.

Madani : «Nous sommes prêts pour la qualification»

L’international du CSC, Mohamed Madani, estime que le succès devant le PAC n’a pas été facile, face à une équipe qui pratique un très beau football. «Ce n’était pas facile, mais nous avons réalisé l’essentiel, à savoir gagner les trois points qui consolident notre place de dauphin, qui reste l’objectif en championnat. Ce succès tombe aussi à pic, du moment qu’il permet aussi de booster davantage le moral de l’équipe, en prévision du match de coupe», précise-t-il. A propos des objectifs de la saison, Madani affirme que le premier se jouera au courant de ce mois d’avril, en commençant par ce match de coupe face à Ben Aknoun. «Tout le monde est prêt à se sacrifier pour décrocher ce ticket des ½ finales, prévues à la fin du mois, et qui seront suivies par la suite de matchs décisifs en championnat. Notre objectif est de conserver notre statut de dauphin au classement jusqu’au terme de la saison», conclut-il.

Repos aujourd’hui

N’ayant pas bénéficié de repos après le match de samedi face au PAC, en enchaînant avec deux séances d’entraînement, dimanche et lundi, les joueurs se sont vu accorder un quartier libre pour aujourd’hui, à l’occasion de l’Aïd. L’ensemble des joueurs, du moins ceux qui prendront part au regroupement de l’équipe à Oran, ont été conviés à rallier la capitale de l’ouest dès demain, pour l’entame du mini-stage que l’équipe entamera le jour-même, en prévision de son match de coupe, prévu samedi prochain face à l’ESBA.

Les non convoqués avec la réserve

N’ayant prévu de convoquer que 20 joueurs, tout au plus, pour le regroupement que l’équipe effectuera à partir de demain à Oran, en prévision du match des ¼ finale de Coupe d’Algérie face à l’ESBA, le coach Abdelkader Amrani n’a rien laissé au hasard. On apprend, en effet, qu’il a décidé de reverser les éléments non convoqués avec la réserve, afin qu’ils s’entraînent avec l’équipe U21 et restent ainsi compétitifs, avant de retrouver le groupe professionnel, au retour de l’équipe de son séjour à Oran.

R. B.