CRB - On prépare déjà la saison à venir

Une nouvelle offre pour convaincre Bouras

La direction du CRB fait le maximum pour tenter de convaincre son milieu de terrain, Akram Bouras, de prolonger son contrat. Le joueur refuse toujours la proposition et veut terminer la saison pour étudier toutes les offres qu’il va recevoir dès l’ouverture du mercato estival. Les dirigeants belouizdadis font le maximum pour le convaincre à prolonger et la dernière initiative consiste à augmenter l'offre financière proposée au jeune joueur des Rouge et Blanc.

L’un des joueurs les plus réguliers de l’équipe cette saison a reçu une augmentation de 15% par rapport à ce qu’il touche actuellement. Cette décision vise à garantir le renouvellement de son contrat pour au moins les deux prochaines saisons, assurant ainsi sa continuité au sein du club de Belouizdad. Cette proposition offre également d’autres avantages à Akram Bouras qui semble décidé à quitter le club. En plus, l'administration du club a décidé de lui accorder le droit de partir à la fin de la première saison 2024-2025 si une offre intéressante venait de l'étranger, moyennant une compensation financière importante. Les dirigeants du Chabab font tout dans le but de maintenir Bouras dans l'équipe, notamment sur recommandation de l'entraîneur Marcos Paqueta, compte tenu de son importance tactique dans le groupe. Dans un premier temps, la direction du CRB avait tenté la manière forte en reversant le joueur en équipe réserve. Les responsables sont même allés jusqu’à lui donner un ultimatum pour prolonger. Le milieu de terrain devait définir sa position concernant son avenir au sein de l’équipe sous huitaine. Ce dernier n’a pas répondu et les responsables du CRB savent que désormais cette façon de faire ne va pas arranger les choses. La dernière échéance fixée par le Chabab à son joueur fait suite à des rumeurs selon lesquelles Bouras aurait reçu une offre du Mouloudia d’Alger, en prévision de la prochaine saison. Les supporters belouizdadis espèrent que Bouras poursuivra dans les rangs du club durant la période à venir et renouvellera son contrat. Par ailleurs, le président Mehdi Rabehi attend la décision de Madar qui déterminera sa position sur son maintien ou pas à la tête de l’équipe de football des Rouge et Blanc, en prévision de la saison prochaine. Dans les coulisses du Chabab, les dirigeants de la société Madar ont subi une forte pression de la part des supporters qui réclament le départ de Rabehi et la nomination un nouveau président, dans l'espoir de corriger les erreurs et remettre l'équipe sur de bons rails, surtout que le Chabab de Belouizdad est en train de perdre le titre de champion d'Algérie au profit du MC Alger cette saison. Mehdi Rabehi refuse de lâcher puisqu’il cherche à rester dans son poste, espérant poursuivre la saison prochaine et commencer rapidement les préparatifs.

Les joueurs visent toujours le titre

L'entraîneur du Chabab, Marcos Paqueta, a tenu une réunion avec les joueurs pour les encourager à continuer à espérer et à poursuivre leurs efforts pour rattraper le MCA au classement. La récente victoire des Rouge et Blanc devant l'ES Sétif a renforcé le moral des joueurs. Les camarades de Meziane affirment qu’ils ne vont rien lâcher.

Maâchou veut confirmer

Lors du dernier match face à l’ESS, tout le monde était surpris de voir que Paqueta avait opté pour Maâchou dans les bois. Les fans se demandaient ce qu’est arrivé à Guendouz. Ce dernier, blessé, alors le staff n’avait pas vraiment le choix que de faire appel à Maâchou qui a tenu son rôle convenablement ce jour-là devant les Sétifiens. Le portier du CRB veut confirmer par une autre belle prestation et il est bien décidé à remuer ciel et terre pour réussir le prochain match. Il ne jure en tous les cas que par un clean sheet, vendredi, pour soutenir ses camarades qui vont devoir mettre tout en œuvre afin d’arriver à scorer face à l’ES Mostaganem et à gagner une place dans le carré d’as, comme le souhaite le tout Belouizdad.

Bouchar sanctionné financièrement

La direction du club belouizdadi a pris des mesures disciplinaires à l'égard de son capitaine, Sofiane Bouchar, suite à ses récentes sorties, notamment lors du match contre l'ES Sétif pour le compte de la 22e journée. Ces mesures visent à maintenir la discipline au sein de l'équipe et à prévenir tout comportement inapproprié lors des matchs à venir. Sofiane Bouchar a présenté ses excuses et a exprimé son engagement à ne plus répéter de tels comportements à l'avenir. Malgré cela, il a écopé d’une sanction financière.

Les fans se mobilisent pour envahir Constantine

Même si de match en match, tout le monde a constaté que les fans du CRB ne font plus le nombre et désertent de plus en plus les gradins, les fervents supporters belouizdadis savent que leur équipe a besoin d’eux pour passer cet examen devant les gars de Mosta, qui ont tout à gagner en faisant en sorte de sortir les griffes pour tenter d’écarter de leur piste le CRB. Pour aider l’équipe à surmonter toute difficulté, une grande mobilisation est en train de prendre forme pour envahir la ville de Constantine, ce vendredi, afin de donner de la voix à cette équipe du Chabab qui veut continuer l’aventure en Coupe d’Algérie et faire mieux que la saison écoulée où elle a été un finaliste malheureux de la dernière édition face à l’ASO.

Le Chabab revient à la charge pour Boulbina et Titraoui

Les dirigeants du CRB comptent apprendre de leurs erreurs. Ils commencent déjà la préparation de la saison prochaine et cette fois-ci, ils vont changer de politique. Ils vont miser sur de jeunes joueurs, mais avec un talent immense. Fini le recrutement onéreux de joueurs comme Guedioura, M’Bolhi ou Darfalou. Les Belouizdadis vont tout faire pour convaincre les dirigeants du Paradou AC afin de faciliter le transfert de Boulbina et Titraoui dès cet été. Les supporters du CRB ne sont pas ravis de l’opération recrutement de Rabehi, puisqu'il faut le dire, plusieurs joueurs n'ont pas convaincu, à l’image de Zerrouki et Boutemène. Il faudrait investir dans la jeunesse pour apporter du sang neuf à l’équipe. Le nom de Boulbina revient dans les discussions des Belouizdadis. Il se dit que la direction a même discuté de cela avec son homologue du PAC afin d’engager cet été le joueur. Pour les fans, ce serait la meilleure option dans le milieu de terrain, mais il va falloir miser aussi sur Titraoui. Les fans, qui ne croient plus que leur équipe serait capable de réaliser des sacres cette saison, pensent que la direction doit dès maintenant préparer la saison prochaine et faire en sorte d’engager les meilleurs. Il est certain que les noms de Boulbina et Titraoui convainquent, mais il faudrait bien sûr négocier avec Zetchi pour les avoir et surtout mettre le paquet.

S. T.