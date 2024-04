L'équipe n'a récolté que 5 points en 6 matches dont 4 joués à domicile

La JSK en panne sèche

En collectionnant les défaites en cette phase retour, la JSK se retrouve dans une situation compliquée après sa déconvenue face à l'US Biskra. Elle ne dispose que de 8 points d'avance sur le MCO, premier relégable, qui sera son prochain adversaire en championnat. Si les poulains d'Aït Djoudi ne s'imposent pas face aux Hamraoua, ils seront sérieusement menacés de relégation.

Personne ne s'attendait à ce que la JSK se retrouve dans cette situation. Les dirigeants, à leur tête le président Cheloul, avaient promis de jouer les premiers rôles à l'intersaison. Cheloul avait même affirmé qu'avec lui, la JSK ne se contentera plus du maintien, malheureusement, elle se retrouve une fois encore à lutter pour sa survie et cela malgré les gros moyens mis par Mobilis à la disposition de la direction actuelle. Le boss kabyle qui s'était empressé de limoger Almeida après le nul concédé devant le MC El Bayadh ne sait plus quoi faire après cette 4e défaite consécutive devant l'USB. Son équipe n'a marqué aucun but lors des 6 derniers matches et cela inquiète tout le monde. Les Canaris n'ont récolté que 5 points en 6 matches dont 4 à domicile, ce qui dénote que l’avenir du club en Ligue 1 est loin d’être assuré. La direction a investi des milliards pour jouer les premiers rôles, mais comme elle n'a pas réalisé un bon recrutement, l’équipe se retrouve à lutter pour son maintien. Pour rappel, Cheloul avait affirmé mercredi dernier qu'il gardait espoir et que la JSK défendra crânement ses chances pour une place sur le podium, mais les supporters ne le croient plus. Ils savent qu'avec une équipe qui n'arrive même pas à gagner à domicile, il est impossible de prétendre au podium. Les fans réclament toujours un changement à la tête du club, mais Cheloul a annoncé mercredi dernier sur Berbère Télévision qu'il continuera avec l'équipe dirigeante actuelle et qu'il ne recrutera personne à la place du manager général, Brahim Zafour, limogé après la défaite concédée face au CRB. Il a ajouté qu'il fait toujours confiance à l'entraîneur Azeddine Aït Djoudi mais ce dernier est de plus en plus critiqué par les supporters. Lui aussi avait promis de jouer pour une place qualificative à une compétition continentale, mais depuis qu'il a pris l'équipe en main, il n'a gagné qu'un seul match et de surcroît à domicile. Malgré le renforcement de la barre technique par Djilali Bahloul, rien n'a changé puisque l'équipe a concédé encore une défaite face à l'US Biskra.

Aït Djoudi : "C'est inquiétant mais on ne doit pas baisser les bras"

L'entraîneur Azeddine Aït Djoudi était très déçu à la fin de la rencontre face à l’US Biskra. Il tablait sur ce match pour que son équipe se relance dans la course au podium, malheureusement, elle a concédé une amère défaite dans les dernières secondes du temps additionnel. Le coach qui a tout tenté pour remettre l'équipe sur de bons rails commence à se rendre compte que ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait. "Au vu de la physionomie de la rencontre, on ne méritait pas de perdre. On s'est créé plus d'occasions que notre adversaire qui a eu la chance de marquer dans la dernière minute du temps additionnel. Ce n'est pas la première fois qu'on ne concrétise pas des occasions nettes de scorer et cela devient inquiétant. On n'a pas cessé de travailler ces derniers temps ces lacunes et on a fait aussi des changements dans l'espoir de renouer avec les bons résultats, malheureusement, on a joué de malchance. J'ai tout fait pour remotiver les joueurs et malgré notre déception, on n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler pour redresser la barre. Ce n'est pas facile, surtout que le doute s'est installé mais on a les moyens de nous ressaisir. On a déçu encore une fois nos fans et on leur demande pardon", a déclaré Aït Djoudi.

Quel rôle pour Djilali Bahloul ?

N'ayant pas réussi à trouver les solutions, Aït Djoudi pourrait être convoqué par ses dirigeants à une réunion de travail dans les jours à venir. Ils l'avaient convoqué après la défaite concédée devant le CRB et c'était eux qui lui avaient demandé de renforcer le staff et pour ne pas entrer en conflit avec eux, il a accepté d'être aidé dans sa mission par Djilali Bahloul, mais la venue de ce dernier n'a rien changé. Aït Djoudi qui était nommé au poste de directeur sportif au mois de décembre 2023 regrette sûrement d'avoir accepté de coacher l'équipe jusqu'à la fin du championnat après le limogeage d'Almeida. Il avait bien entamé la phase retour en battant Magra à Tizi Ouzou et il avait réussi ensuite à revenir avec un point de son déplacement à Dar El Beida face au PAC, mais depuis, il ne fait qu'enchaîner les échecs. A noter enfin qu’Aït Djoudi était absent à la séance de la reprise qui a lieu samedi soir, mais il devait reprendre hier. Certains parlent de son départ mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs.

Ouverture de la boutique du club

Après une longue attente qui a duré plusieurs mois, les dirigeants ont ouvert la boutique du club dans la soirée de samedi dernier. Ils auraient aimé que l'ouverture de cette boutique se fasse dans une ambiance de fête, mais comme l'équipe est sur une courbe descendante, les dirigeants n'ont pas médiatisé cet événement qu'ils attendaient pourtant depuis plusieurs mois.

D. K.