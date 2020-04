USMA

Ellafi n’ira nulle part

L’ES Tunis a publié hier sur son site officiel un communiqué dans lequel il dément l’information parue dans un journal tunisien quant à une proposition faite par l’EST à l’USMA pour un échange Mouayad Ellafi contre Tougaï et Meziani.

Le communiqué indique que l’EST tient à garder ses deux joueurs algériens et qu’elle n’a pas l’intention de recruter l’international libyen pour un montant de 700 000 euros comme indiqué ici et là. Voilà ce qui met fin à cette rumeur.

D’un autre côté, nous avons appris que les dirigeants de l’USMA sont intéressés par le profil du milieu de terrain offensif du PAC, Zakaria Messibah, un élément pétri de qualités. En fin de contrat avec le Paradou AC, le joueur n’a pas encore pris de décision quant à sa future destination. Messibah doit au préalable poursuivre la saison avec les Pacistes pour ensuite réfléchir sur un éventuel transfert. Les Rouge et Noir comptent faire une proposition au joueur dans le but de le recruter au prochain mercato estival. Il faut dire que Messibah est un titulaire indiscutable au Paradou, il a une bonne lecture de jeu, il est intelligent et assure bien ses passes. Victime d’une méchante blessure qui l’a éloigné des trains pendant plusieurs semaines, il est bien revenu dernièrement, contribuant aux derniers résultats positifs de son équipe.

Benayada ne viendra pas

Le défenseur international Hocine Benayada, dont le contrat avec le CSC expire cet été, est convoité par plusieurs équipes en Algérie, dont l’USMA, et également à l’étranger, puisque l’EST, le Zamalek et un club saoudien sont sur ses traces. Le latéral droit de charme, considéré comme le meilleur défenseur dans son poste cette saison en Ligue 1, s’est entretenu lundi avec les dirigeants du CSC qui lui ont proposé de prolonger contre une revalorisation de son salaire, mais l’ex-joueur de l’ASMO a été claire : «Je suis ambitieux et je veux jouer à l’étranger, j’ai beaucoup de propositions mais à cause de la pandémie de coronavirus, tout est gelé pour l’instant. Je suis ravi de la proposition du CSC mais comme je l’ai déclaré à maintes reprises, je préfère l’étranger. Maintenant, si je dois rester en Algérie, je ne jouerai qu’au CSC, un club qui m’a permis de rebondir et de retrouver mon meilleur niveau. J’ai fait un passage avec l’USMA mais l’expérience n’a pas été bonne, même si je garde de bons souvenirs du public algérois qui m’a adopté», a précisé Benayada.

Les joueurs impatients de reprendre

Les coéquipiers de Meftah continuent à s’entraîner en individuel, suivant le programme arrêté par le staff technique. Ils attendent avec impatience l’annonce par la FAF de la date de la reprise de la compétition. Il faut dire que certains joueurs commencent à s’impatienter, l’ambiance des stades leur manque beaucoup. Toujours est-il que tout est lié à l’évolution de la pandémie du coronavirus.

Transfert du joueur Hamzaoui

L’USMA gagne son litige contre Madeira

Le TAS de Lausanne a rejeté la plainte déposée par le club portugais de Nacional Madeira contre l’USMA concernant le transfert de l’attaquant Okacha Hamzaoui, prêté au club algérois pour deux saisons (2017 - 2019). En effet, les dirigeants portugais réclamaient l’argent du transfert du joueur algérien or, il s’est avéré que l’USMA avait respecté ses engagements sur le plan financier et que la plainte du club portugais était infondée. Le TAS a sommé Madeira de payer un montant de 5000 francs suisses à l’USMA, représentant les frais occasionnés au club algérien. Pour rappel, Hamzaoui, prêté à l’USMA en 2017 pour deux saisons, a vu son contrat résilié par les Rouge et Noir pour rendement insuffisant. L’ex-joueur de l’USMBA ne s’est pas adapté au style de jeu de l’USMA. En plus de cela, il n’avait pas respecté ses engagements avec l’équipe.

Cas Yekhlef On attend le verdict du TAS

L’ex-joueur de l’USMA, Yekhlef, s’est plaint au TAS de Lausanne pour réclamer ses indemnités après que le club a résilié son contrat unilatéralement en 2013, alors que son bail courait jusqu’en 2014. La direction de l’USMA a reçu récemment une notification de cette instance, pour demander des explications à propos de cette affaire. Les dirigeants usmistes ont transmis toutes les explications au TAS et ils attendent le verdict. Il faut dire qu’une information a circulé dernièrement comme quoi l’USMA aurait été déboutée par le TAS de Lausanne dans le litige qui l’oppose à son ancien joueur, Yekhlef, et que le club devrait verser au joueur une somme de 3 milliards.

Le fervent supporter Cherif El-Sadouk n’est plus

Deux semaines seulement après la disparition tragique du secrétaire général du groupe Serport, Halim Hamoudi, la famille usmiste a appris une autre mauvaise nouvelle, le fervent supporter Cherif El-Sadouk n’est plus, il a rendu l’âme avant-hier après-midi. Une nouvelle qui a affecté tous les amoureux de l’USMA puisqu’il s’agit d’un homme proche du club, qui était surtout très apprécié par tous les supporters. La famille usmiste est endeuillée par la disparition du regretté Cherif El-Sadouk.

En cette douloureuse circonstance, Derby présente ses sincères condoléances à la famille usmiste ainsi qu’à celle du défunt. «A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

K. H. A.