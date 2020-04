USB

Bouguezoula : «Nos chances de maintien sont intactes»

Le technicien Bouguezoula qui assure l’intérim, en attendant la désignation d’un nouveau coach à la place de Nadir Leknaoui, démissionnaire, estime que le programme établi est certes suivi par les joueurs, mais ce n’est pas suffisant pour garder le niveau.

«Je remercie les joueurs au passage pour leur sérieux et leur abnégation, mais cela reste insuffisant pour pouvoir entretenir la forme physique. Je suis en contact permanent avec eux et je leur prodigue des conseils. Ils sont à féliciter pour les efforts qu’ils sont en train de fournir chacun de son côté, malgré le manque de moyens. C’est vrai que c’est difficile de s’entraîner en solo pendant plus d’un mois, mais la situation sanitaire qui prévaut dans le pays ne nous donne pas le choix», a indiqué le coach de l’US Biskra. Concernant la décision de prolonger le confinement jusqu’au 29 de ce mois, Bouguezoula juge utile de remettre un nouveau programme de préparation aux joueurs. «Suite à la décision des autorités de prolonger la période de confinement jusqu’au 29 de ce mois, je dois encore remettre un nouveau programme individuel aux joueurs pour poursuivre leur préparation en solo», a-t-il fait savoir. A propos de la reprise et comment il la prévoit, Bouguezoula répond : «Après une longue période sans entraînement collectif, une nouvelle préparation s’impose pour bien recharger les batteries. On aura besoin d’au moins deux ou trois semaines pour que les joueurs soient au meilleur de leur forme sur le plan physique et prêts pour la compétition», a-t-il souligné. En conclusion, le coach intérimaire estime que les chances de son équipe en Coupe et en championnat sont intactes. «On a un match retour à Boufarik et on fera tout pour nous qualifier en demi-finale de la Coupe d’Algérie. Pour le championnat, on garde nos chances de maintien en Ligue 1. On fera tout pour finir la saison en force en allant jusqu’au bout pour sauver l’équipe de la relégation.»

R. Mehdi