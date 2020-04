MCO - Dans l’incapacité de payer ses joueurs

La direction attend un geste d’Hyproc

Vivant une crise financière sans précédent et dans l’obligation de verser au moins un salaire à ses joueurs, la direction du Mouloudia d’Oran attend un geste de son sponsor majeur, l’entreprise Hyproc. Les dirigeants espèrent voir cette entreprise leur apporter un soutien financier non seulement pour terminer l’actuel exercice mais aussi pour préparer la prochaine saison dans de bonnes conditions.

Il faut dire que la direction du club, échaudée par les difficultés vécues cette année, a élaboré un projet qui lui permettra de changer de politique et mettre en place un effectif issu en majorité de ses jeunes catégories. Mais pour concrétiser cette nouvelle approche, Cherif El Ouezzani et ses collaborateurs sont convaincus qu’il leur faudrait des moyens surtout financiers pour assurer une bonne gestion de l’exercice mais aussi mettre en place les moyens de leur nouvelle politique. En effet, la direction du club sera appelée non seulement à régulariser la situation financière actuelle des joueurs mais aussi de préparer le prochain exercice avec une comptabilité assainie. Elle compte en effet donner un coup de lifting à son effectif de la saison prochaine avec plusieurs départs et arrivées. Plusieurs noms de joueurs, sur le départ, et d‘autres annoncés comme probables recrues, circulent ces derniers temps dans la bâtisse oranaise. On veut, en effet, corriger les erreurs de la saison dernière en matière de recrutement et aussi mettre en place une organisation qui permettra au club d’avoir comme outil de gestion une administration en mesure de veiller sur l’équipe. Pour ce faire, il faudrait de l’argent, beaucoup d’argent car le club a besoin de quinze milliards de centimes pour apurer la situation financière des joueurs. La direction aura également besoin de fonds pour s’assurer quelques nouvelles recrues et régler des dettes qui font l’objet d’actions en justice ou de recours au niveau de la CRL et préparer la nouvelle saison. Le budget prévisionnel pour l’été prochain risque de dépasser facilement les vingt milliards de centimes. Conscients de l’enjeu qui les attend d’ici deux mois, les dirigeants attendent non seulement un geste fort de l’entreprise Hyproc mais aussi une aide des autorités locales. Faute de quoi, ils risquent de jeter l’éponge dès la dernière journée du championnat actuel qui va se poursuivre pour une bonne partie de l’été.

Des actionnaires aux abonnés absents

Les dirigeants continuent de scruter la sphère des actionnaires qui se complaisent, depuis un certain temps, dans un silence radio qui renseigne sur leur capacité à aider le club. Les différentes assemblées générales pour tenter de secouer le cocotier n’ont rien donné et la dernière qui était prévue le mois dernier ne s’est pas tenue, en raison de l’absence de l’ancien président, Mahiaoui, qui séjournait à l’étranger. Depuis, les choses n’ont pas changé, Cherif El Ouezzani continue de se battre seul et il continue même d’agir dans l’illégalité, lui qui ne dispose même pas d’un contrat de travail signé par les membres du fantomatique conseil d’administration. Cette situation irrite non seulement l’actuelle direction mais aussi les supporters qui continuent de s’interroger sur la capacité de ces actionnaires à apporter leur aide au club. D’ailleurs, ils estiment que les actionnaires qui ne sont même pas arrivés à se réunir pour adopter ou rejeter les bilans des exercices précédents, ont signé, par leur attitude, la faillite de la SSPA qui a été épinglée pour sa mauvaise gestion par la DNCG de la FAF lors de son passage à Oran.

Une nouvelle préparation s’impose

Le prolongement du confinement pour la cinquième semaine va désormais obliger les entraîneurs à trouver une autre solution pour garder un minimum de forme à leurs joueurs. En effet, le staff technique du Mouloudia d’Oran va devoir élaborer un nouveau plan de travail individuel aux équipiers de Mansouri, appelés à le respecter à la lettre. Néanmoins, les membres du staff technique sont convaincus qu’il faudrait une nouvelle préparation pour l’équipe à l’occasion de la levée du gel sur les compétitions sportives. «Le fait de rester sans entraînements collectifs et sans matches une aussi longue période influe négativement sur les qualités du joueur qui doit bénéficier d’une nouvelle préparation pour travailler tous les aspects», affirme un membre de l’encadrement technique de l’équipe. Il n’est pas à écarter d’accorder un temps de repos aux joueurs au début du mois de Ramadhan afin de leur permettre de passer quelques jours en famille, chasser le stress du confinement et être prêt pour une nouvelle préparation. La décision sera prise en fonction de la date de la reprise. Il faut dire aussi que les équipiers de Mansouri qui n’ont pas touché leur argent ont actuellement le moral au plus bas. La direction du club, en concertation avec les membres du staff technique, essaye de trouver une solution à cet épineux problème et étudier la possibilité d’accorder un repos d’au moins une semaine aux joueurs lors des premiers jours du mois de Ramadhan, en attendant que la date de reprise de la compétition soit annoncée par la FAF.

H. H.