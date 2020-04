NAHD

On n’est pas sorti de l’auberge !

Les jours passent et se ressemblent pour les joueurs du NAHD. Financièrement, la direction ne fait aucun effort pour régler la situation des protégés de Foued Bouali, faisant que ceux-ci n’ont plus le moral pour travailler.

Cette situation se répercute sur la préparation, puisque le moral n’y est pas, tout comme les moyens et outils de travail. Résultat des courses, les joueurs accusent un grand retard sur le plan physique et cela ne sera pas sans conséquences. Alors que l’on s’attendait, du côté du NAHD, à une saison blanche, les propos du chargé de communication de la Fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, sur une éventuelle reprise du championnat à huis clos, a fait tirer la sonnette d’alarme chez les Sang et Or. Le staff technique conduit par Foued Bouali ne connaît certes pas la date de la reprise, mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura bel et bien reprise. Physiquement, les joueurs accusent un grand retard et ils le savent. Certains ont interpellé le staff technique pour avoir un programme accéléré leur permettant de rattraper ce retard. Bouali est en train de préparer cela, mais la difficulté c’est que le mois de Ramadhan arrive et donc la charge de travail ne pourrait pas être augmentée. Ce que Bouali sait pertinemment, c’est que ses éléments ont besoin d’au moins un mois et demi de préparation à la reprise pour espérer atteindre un niveau leur permettant de reprendre la compétition officielle. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a demandé à ses dirigeants de commencer dès à présent à se préparer pour organiser un stage. Mais à l’heure actuelle, les dirigeants n’ont pas encore pris cette demande en compte, ce qui risque de chambouler davantage les plans de Bouali et la reprise de l’équipe. A ce rythme, la course au maintien sera encore plus difficile pour les Sang et Or. Les supporters croisent les doigts et attendent en espérant une reprise à la hauteur et un sauvetage de l’équipe du spectre de la relégation.

M. H.