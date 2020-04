NCM

Bennacer promet un salaire aux joueurs

Le président Bennacer a promis un mois de salaire aux joueurs qu’ils vont percevoir dans les prochains jours. D’après nos sources, les coéquipiers de Boulaïnceur, qui accusent un retard dans le paiement (6 mensualités), devront être régularisés avant la fin de cette semaine par la direction du club qui fait de son mieux pour les mettre dans les meilleures conditions et surtout pour les encourager à travailler sérieusement, en prévision de la reprise de la compétition, lors des prochaines semaines.

Bennacer qui sait très bien que la situation est critique, fera cet effort pour soulager les joueurs et les galvaniser pour le reste de la saison. Par ailleurs, l’attaquant du NC Magra, Akram Demène, croit dur comme fer en leurs capacités de se maintenir en Ligue 1. «On traverse des moments difficiles à cause du coronavirus, mais on n’a pas d’autre choix que de rester chez nous pour sauver des vies. On travaille en solo et chacun selon ses moyens. Rien ne peut remplacer le travail en groupe, mais on doit travailler avec sérieux pour entretenir notre forme, en attendant la reprise officielle des entraînements collectifs et de la compétition. Le NCM n’est pas encore rétrogradé et on garde nos chances intactes pour le maintien. On fera tout notre possible à la reprise du championnat pour récolter le maximum de points soit à domicile, soit en dehors de nos bases, pour atteindre cet objectif qui reste dans nos cordes», a-t-il souligné.

Moncef K.