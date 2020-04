MCA - Il leur reproche de perturber la sérénité du groupe

Almas en colère contre Hachoud, Derrardja et Nekkache

La direction du MCA est très remontée contre certains de ses joueurs et non des moindres, puisqu’il s’agit de cadres, à l’image de Hachoud, Derrardja et Nekkache, qu’elle accuse tout simplement de déstabiliser l’équipe pour laquelle il reste neuf matchs à jouer en championnat.

Et pour cause, les joueurs en question multiplient depuis quelque temps les déclarations par lesquelles ils annoncent déjà leur départ vers d’autres cieux en fin de saison. Cela se passe au moment où les dirigeants mouloudéens font tout pour garder la concentration de leurs protégés en vue de la reprise du championnat, d’autant qu’ils caressent toujours l’espoir de remporter le titre. Cela a même poussé le président Abdennacer Almas à publier, sur la page officielle du club sur Facebook, un communiqué où il dénonce tout le bruit courant à propos des intentions de la direction du club en vue de la saison prochaine, rappelant que le dossier des joueurs à libérer n’a toujours pas été ouvert, et qu’il reste encore neuf rencontres à disputer par son équipe. Cependant, cela n’a pas reçu d’effet de la part les joueurs en fin de contrat, notamment le trio suscité, lequel se précipite pour annoncer d’ores et déjà son départ, alors que la FAF vient d’imposer à tous les joueurs d’honorer leur engagement envers leurs clubs respectifs jusqu’à la dernière journée du championnat, surtout que cette compétition est appelée à être prolongée peut-être jusqu’à l’automne prochain. En tout cas, on apprend que même l’entraîneur du Doyen, Nabil Neghiz, n’a pas apprécié l’attitude de ses joueurs. Il leur a demandé de ne plus faire de déclarations dans ce sens à l’avenir. L’ancien sélectionneur national-adjoint sait pertinemment que l’heure est plutôt à la sérénité pour d’abord surmonter cette conjoncture difficile que traverse le pays sur le plan sanitaire et qui a causé la suspension des compétitions, et aussi et surtout pour être prêt pour la reprise du championnat.

Vers un départ massif en fin de saison

Au Mouloudia, on commence, chacun à sa manière, à réagir après la décision prise par le conseil d’administration et portant sur une réduction sensible de la masse salariale du club, en prévision de la saison prochaine. Considéré comme étant le club qui paye le mieux en Ligue 1, comme l’atteste sa masse salariale qui avoisine les six milliards de centimes, le Doyen va revoir complètement sa politique dans ce registre. L’argent de Sonatrach ne coule désormais plus à flots, et la nécessité de revoir les salaires des joueurs se fait de plus en plus ressentir. Cela ne semble pas plaire aux concernés qui souhaitent bien sûr préserver leurs avantages. Mais comme ils sont plus que jamais conscients que la situation économique du pays ne leur permet plus un tel traitement, ils commencent dès à présent à verser dans le chantage. C’est du moins l’explication donnée par certains membres du conseil d’administration aux récentes sorties médiatiques de certains joueurs, notamment ceux en fin de contrat, et qui se sont précipités pour annoncer leur départ alors qu’il reste encore pas moins de neuf matchs pour leur équipe avant de terminer le championnat. D’autres joueurs, même s’ils sont toujours liés au Doyen et touchent de gros salaires, envisagent à leur tour de changer d’air, en optant pour des clubs étrangers. Leur direction devrait être les pays du Golfe, devenu l’eldorado des footballeurs algériens. Cependant, concernant cette catégorie de joueurs, à l’image de Djabou, Rebaï et Mebarakou, qui touchent chacun 300 millions de centimes, on croit savoir que la direction algéroise n’a pas l’intention de faire la moindre concession, mais elle ne libérera aucun élément contre des miettes. Une chose est sûre, l’intersaison sera chaude dans la maison du vieux club de la capitale.

Tout pour garder Frioui

La direction mouloudéenne n’est pas prête à se passer des services de Samy Frioui. Ce dernier, marginalisé par l’ex-entraîneur des Vert et Rouge, Bernard Casoni, a réussi à revenir en force pour s’imposer comme meilleur buteur de son équipe et troisième meilleur goleador du championnat. Cela n’est pas passé sans susciter l’intérêt des recruteurs, puisque l’on annonce d’ores et déjà un intérêt de taille de la part d’un club sud-africain. Et comme l’avant-centre de la formation de Bab El Oued dispose dans son contrat d’une clause lui permettant de changer d’air en cas d’une offre émanant de l’étranger, tout le monde au Doyen croise les doigts. A cet effet, nous apprenons d’une source autorisée au vieux club de la capitale que le président Almas n’est pas du tout prêt à lâcher Frioui, quitte à lui augmenter son salaire. Cependant, la nouvelle politique de la direction mouloudéenne dans ce registre ne lui permettrait certainement pas de s’aligner sur les propositions d’autres clubs, notamment tunisiens, qui tirent profit de la loi permettant la libre circulation des joueurs maghrébins qui leur a permis de s’offrir les meilleurs joueurs du championnat.

Le contrat de Benaldjia expire en décembre

Contrairement à ce qui a été dit ici et là, le contrat de Mehdi Benaldjia expirera officiellement en décembre prochain. Il sera donc appelé à poursuivre l’actuelle saison avec son équipe et jouer éventuellement une partie de la saison prochaine. Il faut dire que dans le camp mouloudéen, on est déjà divisés au sujet du sort qui sera réservé à l’ancien attaquant de la JSK qui n’a pas eu le rendement escompté depuis qu’il a intégré les rangs des Vert et Rouge en janvier 2019.