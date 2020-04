JSK - La direction veut les blinder

Benbot, Benchaïra et Souyad vont-ils prolonger ?

Bien que Mellal ait déclaré dans l’édition de samedi dernier qu’il ne retiendra aucun joueur contre son gré et que tout joueur qui veut partir ne sera pas bloqué, il compte proposer une prolongation de contrat à certains joueurs sur lesquels il compte pour les saisons à venir.

En effet, bien que le gardien Benbot, les défenseurs Benchaïra, Souyad et Aït Abdeslam soient liés à la JSK jusqu’à juin 2021, le président Mellal veut les prolonger avant la fin de la saison. Il a eu déjà une discussion avec Benbot auquel il a expliqué qu’il a décidé de lui accorder une augmentation de salaire, à condition qu’il prolonge son contrat. L’ancien pensionnaire ne serait pas contre l’idée de prolonger, mais il préfère attendre la fin de la saison. Convoité par un club saoudien, Benbot attendra certainement de voir comment les contacts vont évoluer avant de trancher la proposition. Les dirigeants affirment que ce gardien est intransférable, mais s’ils reçoivent une offre alléchante, ils pèseront le pour et le contre avant de prendre une décision définitive. Benchaïra, pour sa part, a rejoint la JSK en janvier 2019 et comme il a donné entière satisfaction, Mellal a décidé de le garder au-delà de juin 2021. Auteur de belles prestations depuis la saison dernière, l’ancien pensionnaire de l’ASAM va certainement exiger à ce que son salaire soit revu à la hausse. Lui aussi est pisté par plusieurs clubs de l’élite, mais il ne songe pas à changer d’air dans le cas où les dirigeants satisfassent ses exigences financières. Il se sent bien à la JSK, mais il veut être estimé à sa juste valeur. Idem pour Souyad qui, depuis la blessure de Tizi Bouali, est devenu une pièce maîtresse dans l’échiquier des Canaris. Mais comme il touche un salaire de moins de 100 millions de centimes, il espère que la direction l’estimera à sa juste valeur. Il est sous contrat avec les Canaris jusqu’à juin 2021, mais Mellal, qui est satisfait de sa forme actuelle, a pris la décision de le prolonger dans les jours à venir. S’il lui accorde une augmentation salariale, il ne trouvera aucune peine pour le convaincre de prolonger, même si certains clubs de l’élite le suivent de près. En ce qui concerne Aït Abdeslam, la prolongation de son contrat n’est qu’une question de jours. Les dirigeants ont déjà discuté avec lui et il leur a assuré qu’il prolongera les yeux fermés. C’est un enfant du club et il ne voit pas son avenir ailleurs qu’à la JSK. Lui aussi bénéficiera d’une augmentation salariale, car les dirigeants estiment que lui et les autres jeunes du cru font partie de l’avenir du club.

Guemroud ne reviendra pas

Alors que certains proches du club font le maximum pour convaincre le président Mellal de récupérer Guemroud en vue de combler le départ de Belaïli, celui-ci aurait a opposé son veto pour le retour de ce défenseur. Il n’est pas le seul à être contre à son retour, puisqu’il y a d’autres dirigeants qui n’ont pas encore oublié la manière avec laquelle il avait quitté la JSK. En juin 2018, ils lui avaient fait une proposition de prolongation de contrat, mais comme il n’était pas satisfait de la proposition financière qui lui a été faite, il avait opté pour le CABBA, sans attendre la deuxième offre de sa direction. Son passage à Bordj n’a été que de courte durée puisqu’il avait fini par rejoindre l’ASAM et même s’il a beaucoup gagné en confiance depuis son départ de la JSK, les dirigeants ne veulent pas le récupérer. Cependant, comme c’est un enfant du club, les données peuvent changer à la fin du championnat, surtout que Belaïli ne poursuivra pas son aventure avec les Canaris.

Loucif : «J’attends juste ma chance pour prouver mes capacités»

N’ayant fait que de brèves apparitions en ce début de phase retour, l’attaquant Loucif est déterminé plus que jamais à se frayer une place dans l’échiquier des Canaris. Il affirme que s’il n’avait pas contracté une blessure juste après l’arrivée de Zelfani, ce dernier lui aurait déjà donné sa chance. «Après mon rétablissement, l’entraîneur Zelfani m’a beaucoup parlé. Il n’avait pas cessé de m’encourager en me disant que j’ai des qualités me permettant d’apporter un plus à l’équipe. Malheureusement, il y a eu l’arrêt du championnat à cause de cette pandémie de coronavirus. Je m’entraîne en solo, et l’entraîneur Zelfani et ses adjoints sont en contact permanent avec moi. Je sais qu’il y a des attaquants d’expérience à la JSK et que les places sont chères, mais je ne doute jamais de mes capacités. J’attends qu’on m’offre ma chance pour prouver ce dont je suis capable sur le terrain. Je sais que j’ai besoin juste de marquer un but pour me libérer. Je suis convaincu que je marquerai beaucoup de buts sous le maillot des Canaris. Notre souhait tous pour le moment est que cette pandémie de coronavirus cesse le plus vite possible. Il reste huit matches à jouer et on défendra crânement nos chances jusqu’au bout», a déclaré Loucif qui s’entraînait avec l’équipe réserve lors des premières journées de la phase aller avant que l’ancien entraîneur Hubert Velud ne décide de lui donner sa chance lors de la rencontre de Coupe d’Algérie face à l’ASAM.

D. K.