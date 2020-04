ESS - A l’approche de la fin du mandat olympique

Les vieux démons sont de retour

Après une très longue hibernation, les vieux démons se remettent en mode coulisses où ils préparent l’après-coronavirus, coïncidant avec la fin du mandat olympique, leur ouvrant le champ pour se positionner, revenir au-devant de la scène, reprendre du service à l’Entente, véritable passe partout.

N’ayant rien fait pour venir en aide au club durant l’intersaison, marquée par une situation financière des plus catastrophiques et le départ massif de nombreux cadres, les opprtunistes qui voudraient non seulement prendre le train en marche, mais s’approprier les dividendes de l’actuelle équipe dirigeante, à laquelle on a mis des bâtons dans les roues, ne mesurent pas les conséquences de leurs mouvements suspects et nuisibles pour le club. L’ESS s’avère une fois de plus comme un excellent fonds de commerce, un tremplin pour sortir de l’anonymat et un moyen pour garnir la carte de visite du premier venu. Pour arriver à ses objectifs, la clique, dirigée par une figure de l’ancienne garde, multiplie les réunions où elle peaufine la stratégie tendant à destituer l’actuelle direction d’un club n’ayant pas besoin en ces temps de confinement de manœuvres de déstabilisation. Pour reprendre les commandes d’un club ne vivotant que grâce aux subventions des pouvoirs publics, les mêmes personnes, qui sont pourtant à l’origine de tous les malheurs du club phare de Aïn El Fouara, veulent mobiliser des membres de l’assemblée générale du club amateur (CSA) pour réaliser un nouveau putsch. Réalisés grâce à la contribution de tous les véritables amoureux du club, à leur tête le petit supporter qui paye son ticket, les bons résultats de Nabil El-Kouki et de sa bande donnent des idées et des ailes aux nouveaux "candidats" malintentionnés qui s’agitent dans les coulisses. Ne dormant pas sur leurs oreilles, les principaux concernés, en l’occurrence le président du conseil d’administration, Azeddine Arab, et le directeur général de la SSPA, Fahd Halfaya, attendent le bon moment pour riposter. Calme comme à l’accoutumée, Arab ne va pas par quatre chemins : «Oubliant les moments difficiles que le peuple traverse, certains trouvent le moyen et le temps pour pêcher dans les eaux troubles. Le moment est inopportun pour ouvrir le débat sur la fin du mandat olympique. Cultivant l’amalgame, ces gens oublient que l’équipe professionnelle est gérée par la SSPA. Les gens qui ont des moyens financiers solides sont les bienvenus. Nous sommes disposés à passer le témoin dès maintenant à toute personne en mesure de renflouer les caisses de l’ESS qui a besoin d’au moins 20 milliards de centimes pour boucler la saison», souligne calmement le numéro un de l’Aigle noir, traqué une fois de plus par les vieux démons qui se réveillent.

W. D.