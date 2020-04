MCA

Lamara : «A cause de Casoni, j’ai failli partir»

Le latéral gauche du MCA semble encore tenir rancune à son ancien entraîneur, Bernard Casoni, qui l’a écarté de ses plans au cours de la phase aller, au point où il a songé à changer d’air, comme il le confie dans cet entretien dans lequel il nous parle aussi des chances de son équipe dans la course au titre, après que la FAF a écarté l’éventualité de décréter une saison blanche.

Parlez-nous un peu de l’évolution de votre préparation individuelle ?

Il s’agit d’un programme basé essentiellement sur la résistance pour aspirer préserver ma forme physique et éviter tout excès de poids, surtout que le championnat peut reprendre à n’importe quel moment. Nous pratiquons un sport collectif et rien ne peut remplacer l’entraînement en groupe, c’est pourquoi je peux vous dire sans risque de me tromper que ce programme individuel qu’on est en train d’appliquer ne peut suffire, mais nous sommes dans l’obligation de nous y adapter, avant d’entrer en stage lors de la période qui précédera la reprise de la compétition officielle.

La FAF vient d’écarter officiellement l’éventualité de décréter une saison blanche. Un commentaire ?

Il est clair que cette décision nous enchante en tant que joueurs, car nous sommes en course pour le titre de champion. On attend avec impatience la reprise du championnat car nous sommes habitués à jouer deux à trois fois par semaine. Cela dit, il faudrait néanmoins que toutes les conditions soient réunies avant de reprendre la compétition. Avant de songer à la reprise des matchs, nous

implorons Dieu pour nous débarrasser de cette crise sanitaire qui n’a épargné aucun pays dans le monde.

En parlant de solidarité, avez-vous été approché par la direction de votre club au sujet de la réduction de votre salaire ?

Personnellement, j’ai eu une discussion dans ce sens avec les dirigeants et j’ai accepté volontiers de réduire mon salaire. Au Mouloudia, nous formons une vraie famille. On ne doit pas hésiter un seul instant quand il s’agit d’être solidaires dans des moments aussi difficiles comme ceux prévalant depuis déjà plus d’un mois.

Maintenant qu’on se dirige vers l’achèvement du championnat, comment évaluez-vous les chances de votre équipe dans la course au titre ?

J’estime que nos chances sont intactes pour décrocher le titre. Une fois la reprise du championnat entamée, nous amorcerons un virage décisif dans la course au titre, vu les rendez-vous qui nous attendent. Nous allons jouer à fond nos chances pour décrocher le titre ou à défaut terminer à la deuxième place, synonyme d’une qualification à la prochaine Ligue des champions africaine.

Après avoir réussi à vous imposer à votre arrivée au MCA, la saison passée, vous êtes passé par une période délicate à l’aller, que vous avez vécue pratiquement sur le banc. Comment expliquez-vous cela ?

C’est vrai. Je suis passé par des moments très difficiles. Je ne m’attendais pas du tout à ce que je sois confronté à cette situation, au point où j’ai même songé à quitter le club, avant de changer d’avis après le départ de Casoni et l’arrivée de Mekhazni qui m’a beaucoup aidé à retrouver le moral et m’a redonné aussi le goût de jouer que j’avais perdu sous la coupe de Casoni. Je n’étais pas le seul dans ce cas, puisque Bourdim et Frioui étaient eux aussi sur le départ après

s’être sentis lésés par l’ancien coach, mais Mekhazni leur a permis de revenir en force pour devenir, avant le gel de la compétition, les meilleurs joueurs de l’équipe.

Dans les milieux mouloudéens, on évoque des changements radicaux dans l’effectif la saison prochaine, qui pourraient faire de vous l’un des cadres de l’équipe. Etes-vous tenté par la poursuite de votre expérience au MCA ?

Pour votre information, mon contrat avec le MCA court pour une autre saison, et franchement, je me sens bien dans ce club. Porter les couleurs d’un grand club comme le Mouloudia est un honneur pour tout joueur, et si j’avais à un certain moment songé à le quitter, c’est parce que je me suis senti lésé, en me retrouvant souvent en dehors de la liste des 18. Si je devais donc partir, ce serait pour l’étranger.

La saison passée, vous étiez très proche d’intégrer la sélection nationale, puisque vous étiez dans les plans de Belmadi. A présent, vous vous êtes éloigné de l’EN…

Ce que vous dites est vrai. Le fait d’avoir pratiquement raté la phase aller pour les raisons que tout le monde connaît m’a fait sortir des plans de Belmadi, mais connaissant ce dernier pour avoir joué sous sa coupe contre le Qatar à Doha, je suis persuadé qu’il garde toujours la porte ouverte pour tout joueur qui se distingue et c’est ce qui me motive à redoubler d’efforts pour espérer gagner à nouveau sa confiance.

Belkhir veut résilier son contrat

Selon certaines indiscrétions, l’attaquant Abdennour Belkhir, qui a effectué son retour au club lors du précédent mercato estival, aurait déjà demandé la résiliation à l’amiable de son contrat qui devrait expirer en juin 2021. L’enfant d’Oran aurait chargé son agent de négocier avec la direction algéroise la rupture de la relation de travail entre les deux parties, a précisé la même source, évoquant au passage le désir du joueur de retourner au CSC, club avec lequel il a connu de très bons moments avec à la clé un titre de champion. Il faut dire que depuis qu’il a rejoint le MCA, Belkhir n’a pu donner ce que l’on attendait de lui. Pis, il a passé la majorité de son temps à soigner ses blessures à répétition. Une situation qui a irrité plus d’un au Mouloudia, non sans pousser certains supporters à réclamer son départ.

Le Doyen parmi les 19 clubs au monde détenteurs de triplés

Le MCA figure désormais dans une liste comportant 19 clubs au monde ayant réussi à gagner un triplé au cours d’une même année, et ce, grâce à ses trois titres (championnat, Coupe d’Algérie et Coupe d’Afrique). Outre le MCA, cinq autres clubs africains font partie de cette liste garnie par la présence de formations européennes huppées, telles Manchester United et l’Inter Milan. Les cinq équipes africaines sont l’ES Tunis (2011), le Ahly d’Egypte (2006), Herteas Off du Ghana (2000), Vita Club du RD Congo (1973), ainsi que TP Mazembe, du même pays, qui fut le premier club africain à s’adjuger cette distinction en 1967.

A. B.