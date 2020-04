JSK - Il attend la reprise des entraînements

Mellal veut négocier la baisse des salaires avec ses joueurs

On croit savoir que Mellall compte se réunir avec ses joueurs à la reprise des entraînements pour tenter de trouver un accord avec eux au sujet des paiements des mensualités de mars et avril. En effet, d’après une source digne de foi, il souhaite parvenir à un accord avec eux pour réduire leurs salaires.

En raison de la pandémie de coronavirus, il s’attend à ce que le championnat reprenne en juin ou juillet. Pour cela, il va certainement leur proposer de renoncer aux salaires des mois de mars et avril, vu que le championnat est à l’arrêt depuis plus d’un mois. Il faut dire qu’il n’est pas le seul à vouloir proposer à ses joueurs de baisser leurs salaires, puisque plusieurs clubs en Algérie comptent en faire de même à cause de la situation financière dans laquelle ils se trouvent depuis l’arrêt du championnat. Mais comme il ne les a pas payés depuis plusieurs mois, Mellal veut au moins leur offrir deux salaires avant de négocier avec eux. Il ne peut pas leur demander de renoncer à deux mensualités, alors qu’il ne les a pas payés depuis plusieurs mois. Les équipiers de Bencherifa ne s’opposeront pas à la réduction de leurs salaires, car c’est toute l’économie du pays qui a été touchée par cette pandémie de coronavirus. Mellal fera tout pour verser deux salaires à ses joueurs dans les tout prochains jours, et ce, pour les calmer, car certains d’entre eux commencent à s’impatienter.

Nezla, Mekidèche, Loucif et El Orfi en liste d’attente

Bien que l’ambition de la direction est de jouer le titre, les dirigeants auraient demandé à l’entraîneur Yamen Zelfani de donner la chance à certains jeunes lors des matches restants. Les dirigeants auraient évoqué la situation de Nezla, Mekidèche, Loucif et El Orfi, pour ne citer que ceux-là. El Orfi a joué titulaire avant que Zelfani ne prenne l’équipe en main et le reléguer sur le banc lors des trois derniers matches du championnat. Il lui avait préféré Benchaïra qui a plus d’expérience que lui. Pour Nezla, Mekidèche et Loucif, ils n’ont bénéficié d’aucun temps de jeu. Ces deux éléments avaient joué sous l’ère Velud, et malgré leurs belles prestations, ils avaient été relégués sur le banc et cela pour différentes raisons. Le premier pour cause de blessure et le second pour des choix tactiques. Mekidèche s’attendait à ce que l’entraîneur Zelfani lui donne sa chance après la grave blessure dont a été victime le capitaine Saâdou, mais le Tunisien lui a préféré le jeune Aït Abdeslam. Mécontent de sa situation, Mekidèche, qui est convoité par le CRB, menace de changer d’air à la fin de l’exercice actuel. Pour Nezla qui a failli être libéré au dernier mercato hivernal, il a brillé avec l’équipe réserve et l’entraîneur Zelfani le suit de près. Toutefois, comme la concurrence est féroce en attaque, le coach franco-tunisien attend le moment propice pour le mettre dans le bain.

Tafni : «Je finira par m’imposer»

Rarement titularisé cette saison, l’attaquant Tafni est décidé à s’imposer lors des matches restants. Malgré la rude concurrence qui existe dans l’effectif de la JSK, notamment après les recrutements des internationaux libyen Mohamed Al Tubal, et tunisien, Oussama Daradji, ainsi que l’ex-pensionnaire de l’Atlético de Madrid, Zakaria Boulahia, Tafni affirme qu’à la reprise des entraînements, il fera tout pour gagner la confiance de son entraîneur. «Comme tous les joueurs, je m’entraîne en solo, en attendant la reprise des entraînements. En ce moment, on ne pense qu’à cette pandémie de coronavirus et on espère qu’elle va disparaître dans les prochains jours. Ce virus a fait des milliers de morts dans le monde et on espère que notre pays n’enregistrera pas beaucoup de victimes comme c’est le cas en Italie, en Espagne et en France. S’agissant de ma situation, je me donne à fond afin de reprendre ma place dans l’échiquier des Canaris. Je sais que la concurrence est très rude, mais je ne doute pas de mes capacités pour gagner la confiance de mon entraîneur. Je suis ambitieux et je ne me contenterai jamais d’une place de remplaçant. L’entraîneur Zelfani a rassuré tout le monde en nous affirmant qu’il donnera la chance à chacun de nous et c’est donc à moi de faire le nécessaire pour prouver que j’ai ma place dans l’équipe. Je suis jeune et je sais que tôt ou tard je finirai par m’imposer. J’ai appris une chose, à savoir qu’il faut de la patience pour réussir dans la vie», a affirmé Tafni qui sera libre de tout engagement à la fin du championnat.

Droits TV

La direction déçue

Selon une source proche de la direction, le président Cherif Mellal n’a pas du tout apprécié les dernières décisions prises par les instances sportives. Il a souhaité que la FAF et la LFP consultent les présidents de club avant de les priver des droits TV. En raison de la situation financière dans laquelle se trouve la JSK cette saison, Mellal comptait sur l’argent des droits TV pour subvenir aux besoins pressants de son club.

D. K.