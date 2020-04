ESS - Il est en fin de contrat

Karaoui : «Aucun contact officiel de l’étranger»

Selon des sources proches du milieu de terrain de l’Entente de Sétif, Amir Karaoui, des clubs étrangers, notament des pays du Golfe, sont intéressés par ses services en prévision de la saison prochaine. Selon les mêmes sources, l’équipe saoudienne de Damac FC, entraînée par l’Algérien Noureddine Zekri, veut son recrutement la saison prochaine.

Réussissant de belles prestations avec l’ES Sétif cette saison où il a retrouvé son niveau, Karaoui pourrait évoluer à l’étranger, surtout qu’il se trouve en fin de contrat et que la direction de l’Entente aura du mal à le satisfaire sur le plan financier. Questionné à ce sujet et sur le fait qu’il aurait réellement reçu des offres de la part de formations étrangères, le milieu de terrain ententiste a indiqué que rien ne peut être officiel, puisque les choses sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Néanmoins, il n’a pas caché sa volonté de tenter une aventure à l’étranger si l’occasion se présentait pour lui au cours du prochain exercice, malgré le fait qu’il est à l’aise avec l’Entente. «Honnêtement, je n’ai pas reçu de contact concret ni du FC Damac ni de la part d’un autre club. Cependant, tenter une expérience à l’étranger m’intéresse beaucoup et reste l’un de mes objectifs lors de ma carrière. Pour le moment, je suis concentré sur mon boulot avec l’ESS et mon seul objectif est de terminer la saison en beauté. Tout viendra en temps opportun», a déclaré le joueur. Questionné sur le fait aussi qu’au cas d’un contact officiel, le joueur a affirmé qu’il compte discuter avec ses dirigeants de cette éventualité, même s’il se trouve en fin de contrat, sachant que la saison n’est pas terminée officiellement. «Comme vous le savez, mon contrat avec l’ESS prendra fin en juin 2020. Cependant, je vais discuter avec mes dirigeants pour trouver une issue et pouvoir jouer à l’étranger si je reçois une belle offre. Même le club en sera bénéficiaire dans ce cas-là», a ajouté le milieu de terrain de l’Aigle noir. Pour la suite du parcours, Karaoui indique que ce n’est pas facile de s’entraîner en solo pendant une longue période. Néanmoins, il affirme que ses coéquipiers et lui feront tout pour terminer la saison sur une bonne note. «La routine tue, comme on dit, et s’entraîner individuellement pendant plusieurs semaines n’est pas une chose facile. Rien ne remplace la compétition officielle et on souhaite reprendre en groupe dans les plus brefs délais. Malgré la situation difficile que nous vivons, on se donne à fond et on fera tout pour terminer cette saison en beauté afin de procurer de la joie à nos supporters», a conclu le milieu de terrain ententiste.

Le MCA veut mettre le paquet pour Redouani

En fin de contrat avec l’ES Sétif, le latéral droit Saâdi Redouani est dans le viseur du MC Alger. Les responsables du Doyen font des pieds et des mains afin de prendre de vitesse ceux qui le courtisent et le convaincre à apposer sa signature sur un contrat avec le club de la capitale. Mais jusqu’à l’heure, l’ancien joueur de la JSK et de l’USMA reste indécis, puisqu’entre-temps, ses responsables veulent le prolonger. La direction mouloudéenne tente par tous les moyens de l’engager pour remplacer Hachoud et le mettre en concurrence avec Walid Allati. Un feuilleton qui ne vient que de commencer.

W. D