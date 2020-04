USMA - Il est en fin de contrat avec le CSC

Belkacemi, l’autre cible des Rouge et Noir

A l’instar de quelques équipes qui ont commencé à s’activer pour dénicher des joueurs afin de se renforcer en prévision de la saison prochaine, l’USMA ne reste pas à l’écart. Des personnes chargées par le PDG du groupe Serport sont en train d’arrêter une liste comportant des joueurs dont l’équipe a besoin pour renforcer son effectif.

Naïdji, Nekkache, Bouguelmouna, Benkhemassa et Masmoudi sont ciblés par le vieux club de Soustara qui espère réussir son mercato estival. Il est vrai qu’avec la pandémie du coronavirus et l’arrêt du championnat, les choses ne sont pas faciles mais toujours est-il que les nouveaux propriétaires du club veulent frapper un grand coup cet été car ils comptent monter un grand club la saison prochaine. Un autre joueur intéresse beaucoup le club. Il s’agit du joueur du CSC, Ismaïl Belkacemi, un attaquant de valeur, considéré comme l’un des meilleurs de la Ligue 1. L’enfant de Sour El Ghozlane a inscrit six buts et a été l’auteur de cinq passes décisives, c’est le fer de lance du CSC. Il est rapide et sait se placer dans la surface de réparation. Les Usmistes se souviennent de lui cette saison, il leur a fait des misères lors du match retour joué à Bologhine, une rencontre qui a vu le CSC l’emporter par 3 à 1. Belkacemi est en fin de contrat avec le vieux club de Cirta, ce qui a beaucoup encouragé les Usmistes qui veulent avoir affaire à des joueurs libres plutôt que d’aller négocier avec des éléments encore liés. Les responsables du groupe Serport sont prêts à mettre le paquet pour le recruter car c’est un joueur avec un gros potentiel technique. Belkacemi se dit ouvert à toute discussion, même si du côté du CSC, Redjradj a affirmé récemment qu’il va faire tout son possible pour convaincre Belkacemi à renouveler son contrat.

L’ES Tunis propose un échange Ellafi contre Meziane et Tougai

Selon la presse tunisienne, l’ES Tunis veut s’offrir l’international libyen Mouayad Ellafi cet été. Les dirigeants tunisiens comptent faire une proposition officielle à leurs homologues de l’USMA dans les prochains jours. La proposition consiste à faire un échange d’Ellafi contre les deux joueurs algériens Meziane et Tougaï. Les Sang et Or de la capitale tunisienne qui ont des difficultés financières à cause de la pandémie du coronavirus veulent réduire leurs dépenses en se débarrassant de Meziane et Tougaï. La direction de l’EST veut réduire sa masse salariale en prévision de la saison prochaine. Nul doute que cette proposition devrait satisfaire les Usmistes, et ce, par rapport au salaire que touche le joueur libyen qui a beaucoup déçu cette saison où son rendement a beaucoup baissé. Dans les prochains jours, on en saura plus sur ce dossier.

Zeghdoud : «On souhaite être fixés sur la reprise»

L’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, souhaite que la FAF annonce prochainement la date de la reprise des entraînements et de la compétition pour qu’il puisse arrêter son programme de préparation. «Ça fait plus d’un mois qu’on est à l’arrêt, les joueurs suivent un programme individuel pour entretenir la forme mais rien ne remplace l’entraînement collectif. On souhaite être fixés sur la date de la reprise pour qu’on puisse arrêter la date de la reprise collective et choisir le lieu du stage. Pour l’instant, on est dans le flou», a affirmé le driver des Rouge et Noir.

Benkhelifa n’a rien décidé

Prêté par le PAC à l’USMA pour une saison, le milieu de terrain Tahar Benkhelifa n’a pas encore tranché son avenir. Le joueur préfère attendre tranquillement la fin de la saison pour décider. «Mon destin n’est pas entre mes mains, j’appartiens au PAC et de ce fait, si je dois rester à l’USMA, il faudrait que les responsables usmistes négocient ma libération avec leurs homologues du PAC. J’avoue que je suis bien à l’USMA mais des surprises ne sont pas à écarter. Pour l’instant, je suis confiné chez moi, je m’entraîne pour maintenir la forme, en attendant qu’on soit informés sur la reprise du championnat», a affirmé le joueur de l’USMA.

Nekkache : «Priorité au MCA»

L’USMA est intéressée par le profil de l’attaquant du MCA, Hichem Nekkache, même si pour le moment, il n’y a rien de concret. Le joueur dont le contrat avec le Mouloudia expire cet été se dit ouvert à toute discussion, même s’il accorde la priorité au Doyen. «Si je ne pars pas à l’étranger, la priorité ira pour le Mouloudia, sauf si on ne veut plus me renouveler mon contrat. Là, je serai obligé de rejoindre une autre équipe», a-t-il fait savoir.

Serport va demander aux joueurs de réduire leurs salaires

Le groupe Serport va demander aux joueurs de réduire leurs salaires des mois de mars et avril, à cause de la pandémie du coronavirus. Il y aura une discussion franche entre les joueurs et la direction à ce sujet. La décision devrait être prise avec le consentement des deux parties. Conscients de la gravité de la situation que traverse le pays, les joueurs sont appelés à faire des sacrifices.

K. H. A.