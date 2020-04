ESS - Baisse du niveau physique des joueurs

Le grand dilemme d’El-Kouki

Le staff technique de l’ES Sétif a exprimé sa grande appréhension quant à la baisse du niveau physique des joueurs, ce qui influerait directement sur le niveau de l'équipe qui a réalisé une deuxième partie de la saison tonitruante. L’entraîneur Nabil El-Kouki, qui n’a pas de nouvelles bien claires de ses joueurs depuis plus d’un mois, craint la période à venir après le retour à la compétition.

L’arrêt des activités en raison de la propagation du coronavirus se répercute négativement sur le niveau physique des joueurs et l'annonce d'un retour à la compétition officielle fait craindre le pire aux membres du staff technique. Au sein de l’entourage de l’équipe des Hauts Plateaux, on craint que l'équipe ne puisse garder le même visage, en particulier pour le reste de la saison, surtout que les camarades de Karaoui ont affiché beaucoup d’ambitions, aussi bien en championnat qu’en Coupe d’Algérie. La plus grande préoccupation des responsables de l’Entente au cours de la période à venir est que les joueurs soient affectés techniquement et physiquement par la durée de la période d'arrêt, qui dure déjà depuis plus d’un mois. En attendant le retour aux exercices de groupe, les joueurs étaient soumis à des exercices individuels, ce qui reste insuffisant pour maintenir le même niveau physique, en prévision de la fin de la compétition. Pour les membres du staff technique de l’ESS, la baisse du niveau général de l'équipe est prévisible et il est nécessaire de tout refaire pour aborder le reste de la saison avec de réelles ambitions. Il faudrait une nouvelle préparation pour que l'équipe effectue une belle reprise en termes de niveau et de résultats. La crainte que la période d'arrêt se traduise par une baisse des résultats, alors que cette situation pourrait être profitable à d’autres équipes, qui pourraient se réveiller, risque de chambouler tous les plans des Sétifiens en cette fin de saison. En plus du niveau physique qui risque d’être défaillant, les responsables de l’ESS ont reconnu que l'ennui avait déjà commencé à peser sur les joueurs, compte tenu de la durée assez longue de l’arrêt, et ce, malgré les efforts déployés par les membres de l'équipe technique pour diversifier les exercices afin de donner la vitalité nécessaire. Ils préparent déjà un programme et des exercices en groupe dès que possible pour restaurer l'atmosphère de la compétition.

Pour réussir une préparation en solo

El-Ghattassi : «L’ESS n’a pas les moyens du Bayern»

Le préparateur physique de l’ES Sétif, Qaïss El-Ghattasi, a parlé de la situation générale des joueurs après plus d’un mois depuis le début de la préparation individuelle, en raison de l'épidémie du coronavirus. Le technicien a indiqué que le travail individuel, comparé au travail effectué en exercices de groupe, ne sont pas identiques, mais il fallait trouver quelque chose pour garder les joueurs actifs. Toutefois, il reconnaît que les clubs algériens, particulièrement l’ESS, ne possèdent pas les mêmes conditions et moyens que le Bayern Munich. «Nous travaillons en fonction des moyens du bord. Nous n'avons pas les capacités nécessaires pour disposer des moyens comme ceux du Bayern Munich pour faire des exercices individuels de qualité», a-t-il souligné. Le technicien a, toutefois, confirmé que la communication se poursuit avec les joueurs afin de déterminer la progression du travail, à travers des vidéos envoyées aux joueurs. Cependant, ces derniers ressentent l'ennui et la monotonie. «La propagation de ce virus fait qu’il n’y a pas d’autre solution que de rester à l’écart du contact des gens. La reprise des exercices de groupe reste une décision du ressort des autorités compétentes», a-t-il fait savoir. Concernant la reprise de la compétition, El-Ghattassi a indiqué qu’il n'est pas raisonnable de revenir directement après un ou deux mois d'arrêt. «Il est totalement inconcevable que le retour à la compétition se déroule immédiatement après un ou deux mois d'arrêt. D’un point de vue physique, c’est impossible. Il faudrait une période de préparation afin de mettre à jour les joueurs sur le plan physique, avant de parler de la reprise de la compétition», a-t-il indiqué.

La direction veut prolonger le staff technique

La direction de l’ES Sétif pense déjà à la reprise des activités. Le premier volet réside dans le fait de convaincre l’entraîneur, Nabil El-Kouki, et son encadrement de poursuivre la mission, surtout après l’excellent travail réalisé. Les responsables de l’Entente ne cachent pas leur souhait de voir El-Kouki rester, ainsi que tout son staff. Les dirigeants ententistes veulent assurer la stabilité à la barre technique de l’équipe. Il faut savoir que le contrat de l’entraîneur arrivera à terme à la fin de la saison et les dirigeants comptent lui proposer un nouveau bail, ainsi qu’à tous les membres du staff technique. Ils estiment qu’il s’agit du meilleur investissement pour le club, à savoir garder Nabil El-Kouki et tout son staff.

W. D.