JSS

Deux stages bloqués à la reprise

En prévision de la levée du gel de la compétition, la direction de la Saoura a décidé d’organiser un stage bloqué en deux phases. C’est ainsi que nous avons appris que les dirigeants, en concertation avec le staff technique, ont décidé d’organiser un premier regroupement à Béchar, avant de rallier la capitale pour un stage de dix jours à Dely Ibrahim.

Toutefois, la tenue de ces regroupements reste tributaire de la date de reprise qui pourrait intervenir après l’Aïd. «C’est un véritable problème. Avec le mois sacré, on ne veut pas bouleverser les habitudes de nos joueurs. On veut les laisser passer le Ramadhan en famille. C’est du moins ce que nous souhaitons. Plusieurs joueurs n’habitent pas Béchar et les ramener en plein Ramadhan ne fera que les déconcentrer», affirme un dirigeant. En effet, la direction se retrouve dans un dilemme, elle qui s’est fixée comme objectif de terminer l’actuelle saison sur le podium. «Les supporters veulent revivre les soirées de la Champions league africaine. Ils continuent de se remémorer le match joué contre le grand Ahly du Caire. C’est pourquoi on veut faire tout notre possible pour retrouver cette compétition et cela passe par une place sur le podium. Actuellement, nous sommes en pôle position et un retour précipité à la compétition n’est pas fait pour arranger nos affaires ni celles des autres clubs. C’est pourquoi nous espérons voir les instances dirigeantes se soumettre aux instructions de la Fifa et donner du temps aux formations pour préparer le retour à la compétition et prolonger l’actuel exercice jusqu’à la fin de l’année. Cela mettra les joueurs à l’abri des blessures et permettra aux clubs de reprendre la compétition avec le maximum d’atouts», indique un membre de la direction. La Saoura a retenu le principe de deux stages bloqués avant la reprise du championnat. «On compte organiser un regroupement à Béchar et un autre dans la capitale. Et pour procéder aux réservations, on veut une date précise pour la levée du gel qui frappe le championnat. La balle est dans le camp de la FAF et de la LFP. C’est à eux maintenant de décider, tout en tenant compte du mois sacré, de la forme des joueurs et de leur santé et surtout des intérêts des clubs qui vivent une situation financière difficile», dira notre interlocuteur.

Kader B. A.