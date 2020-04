USMA - Leurs contrats expirent en juin

Koudri, Meftah, Zemmamouche et Hamra ne bougeront pas

La Fifa a validé mardi passé, à l'unanimité, des "principes directeurs" pour la fin de saison, à savoir la prolongation automatique des contrats de joueurs jusqu'au terme des compétitions, ou encore la désignation des dates du prochain mercato.

Le premier point, non des moindres, concerne les contrats de joueurs. Un certain nombre d'entre eux s'achèveront officiellement le 30 juin, et les clubs se demandaient comment faire si les compétitions devaient se poursuivre au-delà. Pour soulager les formations de ce poids, la Fifa prolongera donc automatiquement les contrats jusqu'à la nouvelle date de fin de saison. Dans le cas d'un joueur s'étant déjà engagé avec un autre club (au 1er juillet par exemple), son ancienne équipe aurait la priorité jusqu'à la fin de son championnat. Et si jamais une écurie ne peut plus payer le salaire d'un joueur au-delà du 30 juin, pour telle ou telle raison, l'instance invite les deux parties à trouver un accord et faire preuve de bonne volonté. Cette décision s’applique pour tous les championnats dans le monde. La FAF est tenue de prendre en compte cette recommandation. D’ailleurs, le groupe de travail désigné par la FAF a arrêté cette semaine une feuille de route en prévision de la période qui suivra l’après-coronavirus. La FAF a saisi les clubs des Ligue 1 et 2 pour les informer de cette recommandation et que, par conséquent, ils sont tenus à l’appliquer pour les joueurs dont les contrats expireront au mois de juin. Il est clair qu’en Algérie et avec ce qui se passe dans le pays suite à la propagation du Covid-19, la FAF se projette sur le mois de juillet pour une reprise des compétitions sous toute réserve. Dans ce cas, quatre joueurs sont en fin de contrat. Il s’agit de Zemmamouche, Meftah, Hamra et Koudri. Ces derniers voient ainsi leurs contrats prolongés automatiquement jusqu’à fin de la saison 2019-2020. Ils devront terminer le championnat et ensuite penser à leur avenir sportif.

Alors que l’USMA est sur ses traces

L’ES Tunis s’intéresse aussi à Naïdji

L’Espérance sportive de Tunis serait très intéressée par les services de l’attaquant algérien de Gil Vicente, Zakaria Naïdji. Prêté par le PAC au club portugais, Naïdji a inscrit un but et effectué quatre passes décisives. Certes, il n’a pas beaucoup brillé mais il a tout de même énormément de qualités. En effet, l’Espérance de Tunis va attendre tranquillement la fin de saison au Portugal pour passer à l’offensive et faire une offre. Il faut dire que la mission de l’EST ne sera pas facile car les deux clubs, l’USMA et le MCA, suivent de près, pour leur part, le buteur de la saison dernière du championnat algérien avec 21 buts pour 30 matchs disputés avec le Paradou AC.

Top 50 des clubs populaires africains

L’USMA surclasse les équipes algériennes

Comme chaque mois, Digital Sports Africa publie son classement des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux en Afrique. Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un véritable moyen de communication entre les entités sportives et leurs fans. Mardi passé, Digital Sports Africa a révélé son étude menée sur les clubs africains les plus populaires sur les réseaux sociaux. Le club égyptien d’Al Ahly domine le classement avec 27 millions de fans cumulés (Facebook, Twitter, Instagram…), son rival, le Zamalek, occupe lui la seconde place avec 12 millions de fans. Si un autre club égyptien, le FC Pyramids, aussi jeune que riche, crée la surprise en se hissant à la 6e place avec 3 millions de fans, l’Espérance de Tunis (14e avec 1 million de fans) et le TP Mazembe (20e avec 655 000 fans). Le Raja Casablanca, 3e avec 6 millions de fans, devance nettement son rival du Wydad Casablanca, 7e avec 2 millions de fans. Dans ce classement, l’USMA occupe la 30e place dans le continent africain mais la 1re en Algérie, avec 344 000 fans, ce qui montre bien que les Rouge et Noir ont marqué leur territoire en Afrique. La 2e équipe la plus suivie sur les réseaux sociaux en Algérie est le MOB, classé 47e en Afrique, avec 175 000 fans.

Après plus d’un mois d’arrêt

Un stage bloqué s’impose avant la reprise

Après plus d’un mois d’arrêt, la forme sportive des joueurs est au plus bas, même s’ils s’entraînent individuellement, sachant que ceci ne peut pas remplacer les entraînements collectifs où la motivation est différente. Aussi, rien ne vaut la compétition. Les joueurs vont perdre leurs capacités physiques. L’arrêt des compétitions aura un effet néfaste sur les joueurs. Pour cela, le staff technique de l’USMA est dans l’obligation de refaire une nouvelle préparation en commençant par faire passer aux joueurs des tests physiques. L’entraîneur devrait prévoir ensuite un stage bloqué pour travailler les automatismes et ressouder le groupe.

Benhamouda : «Impatient de retrouver les terrains»

Le milieu de terrain offensif, Billel Benhamouda, commence à trouver le temps long, puisque cela fait déjà un mois que le championnat est à l’arrêt et qu’il se contente uniquement de l’entraînement individuel. «On s’entraîne en solo depuis un mois mais rien ne remplace l’entraînement collectif. Je suis impatient de retrouver l’ambiance des terrains qui nous manque énormément. On espère tous que cette pandémie cesse et que la vie reprenne son cours normal très prochainement», a-t-il indiqué.

K. H. A.