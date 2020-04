ESS - Il indique que la SSPA est au bord de la faillite

Zeghlache : «Le plafonnement des salaires est inévitable»

La direction de l’ES Sétif, acculée par une situation financière asphyxiante et des joueurs qui réclament leurs arriérés de salaires, ne sait plus comment résoudre ce problème. Le membre du conseil d’administration de la SSPA/Black Eagles, Djabir Zeghlache, a assuré, hier, sur les ondes de la Radio nationale que cette société est au bord de la faillite.

«La situation est devenue insupportable. Les joueurs s’impatientent, mais sincèrement, que pouvons-nous faire. Cette période consacrée à la lutte contre le coronavirus nous bloque. Comme on le sait, tout est à l’arrêt. Nous ne pouvons pas continuer de la sorte», a déploré Zeghlache. Ce dirigeant qui travaille avec Azeddine Arab et Fahd Halfaïa affirme que le trio a du mal à continuer à gérer financièrement les affaires du club. Il a insisté pour décrire la situation financière et l’état dans lequel se trouvent les joueurs. «Franchement, on ne voit rien venir sur le plan financier. Et nos chances de trouver des sponsors qui pourraient nous aider financièrement en cette période de crise sont réduites à néant. Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous mentir, comme on ne peut pas mentir aux joueurs, plus précisément. Maintenant, on se pose la question sur la manière nous permettant de trouver l’argent, de pouvoir amasser le montant nécessaire au paiement de nos joueurs, alors que nous sommes obligés de rester confinés à la maison. Ceci d’autant plus que les autorités locales, les services de la wilaya, notamment, qui avaient l’habitude d’aider les clubs, sont préoccupés à l’heure actuelle à mettre tout en œuvre pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui touche notre pays», a-t-il indiqué. Selon lui, cette situation n’arrange pas les affaires des dirigeants qui lancent un cri de détresse. «Au moment de la reprise des activités, il faut que tout le monde sache que cette situation ne peut pas continuer de la sorte. Nous n’aurons quasiment plus d’excuse ou d’argument solide à faire valoir. Nous serons obligés de renégocier les contrats avec les joueurs et plafonner les salaires. Il faudrait une nouvelle réorganisation, sinon la société ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça», a souligné le dirigeant ententiste.

W. D.