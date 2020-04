MCO - Les joueurs en fin de contrat seront prolongés de quelques mois

La direction soulagée

A ce jour, la reprise de la compétition n’est pas connue et la LFP, s’appuyant sur les dernières instructions de la Fifa, a décidé de prolonger de quelques mois les contrats des joueurs en fin de bail, à partir du mois de juin prochain. En effet, le Mouloudia d’Oran fait partie du lot des équipes qui risquent la saignée après le baisser de rideau de l’actuel exercice.

En effet, plusieurs joueurs sont le point de partir, à l’image de Heriat, Mazouzi, Litim, Mansouri, Nadji et Sebbah. Cette décision de la LFP a réjoui la direction qui pourra ainsi avoir plus de temps pour étudier la future composante de son effectif et, surtout, réussir son mercato estival. Maintenant, la direction va attendre des nouvelles concernant la période d’enregistrement estival pour donner un grand coup de lifting, en prévision du prochain exercice. Le fait que le championnat va certainement se terminer très en retard, avec un délai forcément réduit pour le recrutement, cela ne devrait pas arranger les affaires de l’actuelle direction qui compte agir dès cet été pour réaliser de bonnes pioches afin de renforcer ses rangs. Cela ne sera pas possible en l’état actuel des choses. Mais avant de se projeter vers l’avenir, la direction oranaise est appelée en effet à dénicher l’argent nécessaire pour mettre en œuvre sa politique.

Pourra-t-on convaincre Heriat ?

Parmi les dossiers épineux que la direction doit régler au mieux de ses intérêts, il y a celui du joueur Heriat. Ce dernier, en fin de contrat, considéré comme un cadre de l’équipe, est apprécié aussi bien par le staff technique que par ses coéquipiers ou les supporters qui l’ont adopté depuis son arrivée à Oran. Toutefois, avec l’épisode de la requête de son avocat, adressée à la direction pour réclamer près d’un milliard de centimes, les choses ne se présentent pas bien. La direction qui espère le garder doit non seulement lui régler ses arriérés de salaires qui s’élèvent à six mensualités, régler une partie du contentieux évoqué par son avocat mais aussi trouver de l’argent pour le convaincre de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Blanc. On voit mal comment elle pourrait parvenir à régler ce cas quand on sait qu’elle manque cruellement d’argent et qu’elle ne pourra pas le séduire en lui proposant une revalorisation salariale, elle qui s’apprête dans les prochains jours à convoquer les joueurs pour les informer de son intention de baisser les mensualités.

Avec quel gardien la saison prochaine ?

L’autre problème qui pourrait mettre dans l’embarras la direction du club est le cas du gardien de but Litim. Ce dernier, qui est sollicité par un grand nombre de grosses pointures de la Ligue 1, aurait manifesté son intention de se rapprocher de sa famille dans l’est du pays. Ayant le statut de cadre, il pourrait être séduit par une offre venant d’un concurrent. Son remplaçant, Mazouzi, sera lui aussi en fin de contrat. Cette situation reflète dans une certaine mesure la gestion approximative de l’effectif du club. En effet, l’ancienne direction n’a pas prolongé, l’année dernière, le contrat de l’un de ces deux gardiens. Ces derniers, qui jouissent d’une longue expérience et qui sont considérés parmi les meilleurs gardiens de but du championnat, verront leurs contrats expirer au mois de juin prochain. La direction doit faire le forcing pour garder au moins un de ces deux éléments car le gardien de but issu de la catégorie réserve, même s’il est considéré comme le troisième keeper de l’équipe, manque encore d’assurance. La direction doit trouver une solution, autrement, elle pourrait voir Litim et Mazouzi partir. Le staff technique doit arrêter vite son choix et choisir qui parmi les deux devrait faire l’objet d’un forcing pour le pousser à prolonger son aventure avec le MCO.

Pas de compétition au mois de Ramadhan

Sachant que le prolongement du confinement sera inévitable, notamment durant le mois de Ramadhan, la FAF aurait été décidé de ne pas soumettre les sportifs, notamment les équipes de football, aux entraînements durant ce mois sacré. En effet, les responsables de la FAF n’ont pas l’intention de pousser les équipes à entamer leur préparation durant le mois de jeûne. Même les clubs d’ailleurs, à l’image du MCO qui est en train de soumettre ses éléments à un programme de travail individuel, sont appelés à accorder un temps de repos aux joueurs en ce mois de carême. Les joueurs seront libres de se préparer au gré de leur humeur, notamment durant ce mois. En fin de compte, toutes les équipes vont refaire leur préparation en prévision des huit derniers matches du championnat qui pourraient se tenir à partir de la mi-juin prochain, selon plusieurs sources.

H. H