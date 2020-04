CABBA

Djahnit : "Je ne suis pas contre la baisse des salaires"

Le milieu de terrain offensif du CA Bordj Bou Arréridj, Youcef Dahnit, a indiqué que la question de la baisse des salaires n’a pas été évoquée par les dirigeants, surtout que le confinement empêche tout contact avec les joueurs.

C’est dur de rester à la maison et de voir son rythme de vie changer du jour en lendemain, n’est-ce pas ?

C’est sûr, mais il y a des gens qui vivent des situations pires. Personnellement, ma famille et moi allons bien. Nous devons nous montrer responsables pour faire face à une conjoncture difficile dictée par l'épidémie et espérer reprendre une vie normale à laquelle nous aspirons.

Bien sûr, vous êtes occupé à vous entraîner, non ?

C'est mon devoir et j'ai travaillé très dur pour garder mon niveau physique au plus haut, je n'ai pas beaucoup changé de rythme car je m'entraîne dans une salle proche de ma maison pour le renforcement musculaire et chaque jour j’effectue des footings dans la forêt. Ce programme me permet de casser la routine. Je n’ai rien changé à mon programme. Les conditions sont toujours les mêmes et je suis les instructions quotidiennes d'entraînement avec un ou deux jours de repos par semaine. Nous travaillons sur ce modèle depuis le début, et je fais tout pour ne pas tomber dans la lassitude.

L’arrêt du championnat a provoqué une polémique au sein du club, notamment concernant vos salaires, comment allez-vous gérer cette situation ?

Franchement, je ne le sais pas. Il est clair que le gel de la compétition a eu des répercussions négatives sur tous les clubs car les rentrées d’argent pour ces derniers ont connu un coup de frein, ce qui fait que la situation financière est des plus déplorable. Si la compétition reprend en l'absence du public, cela ne résoudra pas le problème, car les clubs seront privés des recettes des stades. Donc, je pense que parmi les solutions qui pourraient être préconisées pour faire face à l’urgence, c’est effectivement de procéder à la réduction des salaires.

La direction vous a-t-elle contactée à ce sujet ?

Non, pas pour le moment. Je ne suis pas au courant des décisions qu’elle va prendre. Je considère cela comme une chose secondaire et nous en discuterons à l'avenir. L’important aujourd’hui c’est de mettre un terme à cette pandémie de coronavirus et reprendre une vie normale.

Les joueurs espèrent percevoir une mensualité

Les joueurs du CA Bordj Bou Arréridj sont dans l’expectative et n’arrivent plus à trouver une solution à leur situation financière très difficile. Les camarades de Si-Mohammed Cédric espèrent percevoir au moins un salaire ces jours-ci, pour pouvoir passer le mois de Ramadhan avec beaucoup de sérénité. La plupart des éléments bordjis n’ont pas de revenus et attendent que leurs dirigeants fassent un geste pour se mettre à l’abri du besoin durant le mois sacré de Ramadhan.

Khezzar attend ses 340 millions

L’ancien entraîneur du CABBA, El-Hadi Khezzar, n’a toujours pas réglé son contentieux avec les dirigeants du club phare des Bibans. Le technicien attend sa régularisation. Il doit quatre mois de salaire à ses employeurs. La somme globale est de 340 millions de centimes. En cette période de difficultés financières, la direction du CABBA tente de trouver un compromis avec Khezzar, espérant que ce dernier sera compréhensif et prendra en compte la situation sanitaire actuelle du pays et la situation financière des plus difficiles que traverse le club bordji.

Les Bordjis solidaires avec Aïssa El-Bey

Les joueurs du CA Bordj Bou Arréridj sont à l’écoute de ce qui se passe à Blida et ont une pensée pour leur coéquipier, Amine Aïssa El-Bey. En effet, ce dernier se trouve chez lui, à Blida, l’une des villes d’Algérie les plus touchées par l’épidémie de coronavirus. «Nous sommes solidaires avec tous les habitants de Blida car les conditions là-bas sont plus difficiles que celles dans lesquelles nous vivons. Nous sommes en contact permanent avec notre ami Aïssa El-Bey et nous lui faisons sentir que nous sommes toujours à ses côtés», ont indiqué certains joueurs bordjis qui souhaitent l’éradication totale de cette épidémie qui, hélas, a fait plusieurs victimes.

El-Ghorbal remercie Djahnit

L’international soudanais et attaquant du CA Bordj Bou Arréridj, Muhammad Abd al-Rahman, dit El-Ghorbal, se trouve toujours à Bordj, puisqu’il n’a pas pu rejoindre son pays, le Soudan. Le joueur est pris en charge par son coéquipier, Youcef Djahnit, qui fait le maximum pour ne pas lui faire sentir son éloignement de ses proches. Les deux joueurs passent beaucoup de temps ensemble et s’entraînent en duo, aussi bien en salle de musculation qu’en forêt. Le Soudanais tient à remercier son coéquipier pour son hospitalité et espère que les choses redeviendront normales très prochainement afin de retrouver l’ambiance des stades qui lui manque beaucoup.

W. D.