USMA - Il est en fin de contrat avec le MCA

Nekkache dans le viseur des Rouge et Noir

Même si l’heure est au confinement, cela n’empêche pas la direction du groupe Serport de songer à la saison prochaine afin de renforcer l’équipe. Beaucoup de joueurs de l’effectif actuel seront vraisemblablement libérés pour rendement insuffisant. Pour les remplacer, les dirigeants usmistes sont sur la piste de plusieurs joueurs, même si le directeur sportif n’est pas encore désigné.

Le nouveau patron de l’USMA a chargé des personnes de sa direction d’arrêter une liste de joueurs pouvant venir étoffer l’effectif, suivant les besoins relevés. Il faut dire que le vieux club de Soustara doit se renforcer dans tous les compartiments car l’équipe actuelle n’a pas les capacités de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Le compartiment offensif a besoin d’être rénové, lui qui a montré cette saison beaucoup d’insuffisances. L’équipe misait sur Benchaâ et Mahious lors de la première partie de la saison mais après le départ de Benchaâ, il ne restait que Mahious en pointe. Ce dernier, malgré sa volonté, n’a pu débloquer la situation sur le plan de l’attaque. En prévision de la saison prochaine, les Rouge et Noir sont sur la piste de plusieurs attaquants. Les joueurs visés sont ceux dont le contrat arrive à expiration. En effet, après Bouguelmouna, dont le bail avec l’ESS s’achève cet été, intéresse beaucoup les Usmistes. Un autre joueur est dans le viseur des responsables, il s’agit de l’attaquant du MCA, Hichem Nekkache, un joueur dont le contrat avec le Doyen arrive à expiration. Ce dernier a connu beaucoup de problèmes dans son club cette saison, notamment avec une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant plus de quatre mois. Certes, Nekkache n’a pas eu une grande réussite mais il reste tout de même un bon attaquant qui court beaucoup et qui n’hésite pas à aller au charbon. Négocier avec un joueur libre est plus facile pour les dirigeants usmistes que d’engager des discussions avec un joueur sous contrat.

Grosse concurrence entre Oukkal, Kheiraoui, Alilet, Belkaroui et Hamra

Cinq prétendants pour deux postes

Alors que le championnat est à l’arrêt à cause de la pandémie du coronavirus, les joueurs s’entraînent en individuel pour maintenir la forme et attendre la date de la reprise. Cinq défenseurs centraux, à savoir Alilet, Kheiraoui, Oukkal, Hamra et Belkaroui préparent la suite du championnat avec comme objectif de gagner une place de titulaire. Les cinq joueurs cités se livrent à une grande concurrence pour deux places. Lors du dernier match joué et gagné face au MCO sur le score de 4 à 1, la charnière centrale usmiste était composée de la paire Alilet - Hamra. Les deux centraux ont fait un match correct, réussissant à assurer derrière. Pour un bon nombre d’observateurs, les deux axiaux sont complémentaires mais avec l’arrêt de la compétition, les données peuvent changer à la reprise car des joueurs comme Kheiraoui ou Belkaroui, relégués sur le banc de touche, veulent exploiter cette trêve forcée pour rebondir de nouveau, surtout qu’il reste encore huit matches à disputer avant la clôture de la saison. L’ex-joueur de l’ABS, Kheiraoui, qui compte faire l’impossible pour retrouver du temps de jeu, va se battre dans l’espoir de convaincre son entraîneur. De son côté, Belkaroui veut montrer qu’il a encore de beaux restes devant lui et qu’il a besoin seulement d’un déclic pour retrouver son meilleur niveau. Enfin, Oukkal ne veut pas baisser les bras, il va faire le maximum pour arracher une place dans le onze. En tout cas, la concurrence bat son plein pour les deux places de la charnière centrale.

Le podium encore possible

Les Usmistes occupent actuellement la 9e place au classement de la Ligue 1 avec 29 points, à huit journées de la fin du championnat. Les Rouge et Noir peuvent encore espérer décrocher une place sur le podium, à condition qu’ils arrivent à bien gérer le reste du calendrier. Les hommes de Mounir Zeghdoud qui restent sur deux résultats positifs, un nul contre le PAC et une victoire face au MCO, affronteront le CABBA lors du prochain rendez-vous de la reprise. Si les Usmistes parviennent à assurer la victoire, ils vont se relancer pour la course à une place sur le podium. Ils devront par la suite savoir gérer deux derbies importants contre le NAHD et le CRB, où ils seront appelés à faire le maximum pour empocher au moins quatre points et ensuite, faire le plein à domicile. Il est vrai que la mission des Algérois s’annonce difficile mais pas impossible. En attendant que les clubs soient fixés sur la date de la reprise, les coéquipiers de Meftah continuent de s’entraîner suivant le programme établi par le staff technique.

Les joueurs perçoivent deux mois de salaire

Le groupe Serport a versé lundi deux mois de salaire dans les comptes bancaires des joueurs. Ce geste a ravi Meftah et ses coéquipiers qui attendaient depuis plusieurs semaines de percevoir une partie de leurs arriérés. Les nouveaux propriétaires du club ont promis de régler les autres salaires impayés prochainement.

Changements en vue dans l’encadrement des jeunes

Nous avons appris que le groupe Serport compte opérer des changements au niveau des encadrements techniques des différentes catégories, en prévision de la saison prochaine. Il faut dire que les résultats enregistrés cette saison dans les différentes catégories ont été négatifs, puisqu’aucune catégorie n’est arrivée à un stade avancé en Coupe Algérie.

K. H. A.