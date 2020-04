CABBA

Dziri : «Je suis sceptique»

L’entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj, Billel Dziri, s’est exprimé sur la situation que vit son équipe en raison de la situation sanitaire que traverse le pays. «Les choses s’annoncent difficiles, pas uniquement chez nous en Algérie, mais dans le monde entier.

Ce virus est mortel et il faut voir seulement ce qui se passe dans les grandes puissances mondiales, comme la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, les USA. Donc, aux gens de rester chez eux et de ne pas sortir, sauf urgence extrême, et ce, pour éviter de contaminer les proches, la famille, les voisins et la population», a-t-il souligné. Le coach des Jaune et Noir affirme que cet arrêt se répercute sur l’état physique des joueurs. Il a évoqué le programme établi pour la suite de la saison, en cas de reprise. «Pour le moment, les joueurs s’entraînent en solo, avec un programme qu’on leur a remis. Mais il faut reconnaître que ce n’est pas facile, car chaque élément a ses propres moyens. Donc, il sera difficile à tout le monde de garder la forme comme il se doit et il n’y a pas mieux que la préparation en groupe», a-t-il indiqué. Dziri conclut son intervention en affirmant qu’il faudrait tout revoir après la levée du gel des activités. «Je sais bien que les joueurs ne pourront pas tenir le coup en cas de reprise. Donc, on aura besoin d’au moins trois semaines de préparation intense pour qu’on soit au top et en forme et surtout prêts à aborder la suite de la saison dans de meilleures conditions et avec toutes nos forces. On attend le 19 de ce mois pour savoir s’il y aura une reprise ou une autre prolongation du confinement. Cependant, je reste sceptique. Je ne pense que la reprise va encore tarder.»

R. Chikhi