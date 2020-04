JSS - Il est la révélation de la saison

Khelifi pisté par un club de Ligue 2 française

Les supporters de la Saoura ont lancé une initiative pour pousser les investisseurs de la région à s’impliquer dans les initiatives de solidarité qu’ils ont lancées. En effet, sur la page facebook du club, un appel a été adressé aux opérateurs économiques de la wilaya pour les inciter à mettre la main à la poche pour lutter contre le coronavirus.

«Ce n’est pas une demande de sponsor ou d’aide pour le club, mais plutôt un cri de détresse de toute une population qui doit s’unir pour vaincre la pandémie. Pourquoi à chaque fois on doit faire appel à Zerouati ? A notre connaissance, il n’est pas le seul opérateur économique de la région. C’est un citoyen qui n’a jamais reculé devant les appels de son club ou de la wilaya. Sa présence doit servir d’exemple aux autres qui doivent s’impliquer dans la lutte contre le coronavirus», indique un ultra de la JSS dans une vidéo postée sur la page officielle du club. Dans leurs commentaires, les supporters ont insisté sur le fait d’oublier, dans les moments actuels, le football pour s’investir tous dans la lutte contre l’épidémie qui menace toute l’humanité. «Le football, on en reparlera quand la vie reprendra son cours normal. Maintenant, c’est une question de vie ou de mort devant la menace que constitue le virus. Les tribunes du stade 20-Août et son ambiance nous manquent, c’est vrai, mais on a plus important à faire si on veut retrouver les gradins et les joies que nous nous procure la JSS», ont indiqué en substance des supporters.

Sur un autre plan, nous avons appris que le milieu de terrain défensif de la Saoura, pur produit du club, Khelifi Abderrezak, a reçu une offre d’un club français de Ligue 2. Ce dernier, promu cette saison en catégorie espoirs, a pris part à une dizaine de matches. En effet, convoqué par Liamnie Bougherara, il a depuis toujours figuré dans la liste des 18 joueurs pour les matches de l’équipe. Même le successeur de Bougherara, Ighil Meziane, l’a gardé dans son effectif malgré son jeune âge (18 ans). Considéré comme une véritable révélation de l’équipe, on lui prédit une carrière qui pourrait l’emmener à s’engager dans une aventure professionnelle en Europe, dès la saison prochaine. «Son jeu et sa technique ressemblent à ceux de Boudaoui, devenu aujourd’hui une pièce maîtresse de l’OGC Nice. Un agent nous a sollicité pour lui fournir son CV et une vidéo concernant quelques phases de jeu des rencontres auxquelles il a pris part. Il pourrait rejoindre la France pour des essais dès la fin du confinement», indique une source proche de la direction.

K. B. A.