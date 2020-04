USMBA

Les comptes toujours bloqués

Les comptes du club étant bloqués par des créanciers, les dirigeants ne savent plus comment faire pour verser quelques salaires aux joueurs avant le début du mois de Ramadhan. «On doit trouver une solution pour apaiser leur colère. Ils ont trop attendu et avec le blocage de notre compte, on ne sait pas comment faire. On doit trouver une solution avant la reprise des entraînements, autrement, on pourrait voir certains boycotter la reprise ou carrément les matches », affirme une source proche de la direction.

Les dirigeants ont tenté, il y a quelques jours, de contacter certains créanciers pour les sensibiliser sur la situation que traverse le club. Même la banque a été sollicitée pour essayer de trouver une solution au blocage du compte mais toutes ces tentatives n’ont pas abouti. «On a discuté avec certains créanciers pour les sensibiliser sur la situation que vit le club et les joueurs et notre démarche n’a pas abouti. On a même essayé avec la banque pour voir comment débloquer le compte et on nous a informé que la seule solution passe par une main levée dûment établie par la justice. On ne sait pas comment, mais on doit trouver de l’argent pour payer les joueurs», indique notre interlocuteur.

Sur un autre plan, les dirigeants qui se battent pour régler les problèmes de l’équipe ont repris leur recherche pour trouver un entraîneur en remplacement de Iaïch démissionnaire. «Le gel de la compétition nous permet de mieux prospecter les pistes qui s’offrent à nous. Les négociations avec Amrouche étaient bien engagées avant qu’elles ne tombent à l’eau, au moment où il était attendu à Sidi Bel Abbès pour signer son contrat d’engagement. Par la suite, on avait proposé à Sid Ahmed Slimani de revenir et cette proposition n’a pas abouti elle aussi. Maintenant, il nous reste la piste Benchadli et probablement celle de Hadj Merine avec lesquels nous sommes en contacts avancés. On doit trouver une solution avant la reprise», précise notre source.

Ali A.