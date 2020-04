USMA - Il confirme que les discussions avancent bien

Antar Yahia : «Encore quelques détails à régler»

L’ex-international Antar Yahia a confirmé les que les discussions avec le PDG du groupe Serport, Djelloul Achour, avancent bien.

«Les discussions avec le PDG du groupe Serport avancent dans le bons sens, même s’il n’y a pas encore un accord officiel. Le projet sportif m’intéresse beaucoup, le discours du PDG est intéressant et il m’a expliqué ce qu’il veut mettre en place à l’avenir. L’USMA reste un grand club mais le haut niveau demande une autre gestion. On est tombés d’accord sur plusieurs points mais on doit encore discuter sur d’autres», a affirmé l’ex-manager de US Orléans. Ce dernier a indiqué qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il n’a pu rencontrer le nouveau patron de l’USMA. «C’était prévu qu’on se voie à Alger mais à cause de l’annulation des vols et le Covid-19, on a reporté notre rencontre. Dès que la situation s’améliore, je ferai un saut à Alger pour poursuivre les discussions. Pour l’instant, je peux vous affirmer que je suis proche d’un accord avec le club mais il n’y a rien d’officiel. Il faudrait encore attendre», a souligné l’ex-joueur de Bastia. Concernant la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier, l’ex-capitaine des Verts a indiqué : «Le confinement reste le moyen idéal pour lutter contre cette pandémie, en attendant de trouver un remède. Je demande au peuple algérien de respecter le confinement et les gestes barrières car il s’agit d’un virus mortel. J’espère que cette pandémie cessera bientôt pour qu’on puisse retrouver une vie normale», a conclu Antar Yahia.

Bouguelmouna et Mouali pistés

A la recherche d’un bon joueur de couloir, les responsables de Serport sont intéressés par l’attaquant du PAC, Hamza Mouali, mais pour cela, les dirigeants usmistes devront négocier le transfert du jeune gaucher de 22 ans, du fait qu’il est encore sous contrat avec le Paradou. Titulaire indiscutable dans son club, Mouali pourrait bien renforcer les rangs de l’USMA cet été. Par ailleurs, dans l’optique de renforcer son compartiment offensif, la priorité de Serport est d’engager un bon attaquant de pointe, capable de relancer la concurrence avec Aymen Mahious, la saison prochaine. Selon une source fiable, les responsables veulent recruter l’attaquant de l’ESS, Habib Bouguelmouna, pour la simple raison qu’il sera le seul bon attaquant de pointe du championnat libre de tout engagement l’été prochain. L’ex-joueur de l’USMBA et du RCR qui a souffert de blessures cette saison, veut rebondir, et l’USMA pourrait constituer pour lui un nouveau challenge dans sa carrière.

Il n’arrive pas à s’imposer Belarbi, trop timide !

Lorsqu’il a rejoint l’USMA lors du mercato hivernal, le milieu de terrain international U23, Kamel Belarbi, est arrivé avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance dans l’espoir de s’imposer au milieu de terrain. Mais après plus d’une année, l’international militaire s’interroge sur son avenir avec les Rouge et Noir. Le joueur a bénéficié d’un temps de jeu mais il n’a pu saisir sa chance pour gagner sa place. A partir de là, il a été relégué sur le banc de touche. L’ex-joueur de l’USMH a d’énormes qualités mais son jeu stéréotypé et son manque d’agressivité dans le jeu l’ont beaucoup pénalisé. L’ex-coach usmiste, Dziri, qui n’était pas convaincu par les prestations du joueur, avait décidé de le reléguer sur le banc. Fragile psychologiquement, Belarbi n’a pu rebondir. Trop timide, il a préféré garder son statut de remplaçant sans réagir. Le joueur est à présent à la croisée des chemins, à 23 ans, il doit trancher son avenir sportif.

Les joueurs commencent à s’impatienter

Beaucoup de joueurs de l’USMA commencent à se lasser de la situation exceptionnelle qu’ils vivent, au même titre que leurs collègues des autres équipes. Un mois après la suspension du championnat, certains trouvent le temps long car ça fait maintenat quatre semaines qu’ils s’entraînent individuellement, suivant le programme établi par le staff technique. Les coéquipiers de Meftah espèrent que la date de la reprise sera communiquée prochainement pour qu’ils soient fixés.

Mahious : «Dur de travailler en solo»

Confiné chez lui à Jijel, l’attaquant de pointe usmiste, Aymen Mahious, s’entraîne dur en suivant à la lettre le programme arrêté par le staff technique. L’international U23 bosse tous les jours dans le but de maintenir la forme et rester compétitif. «Je bosse dur pour rester actif. C’est vrai que ce n’est pas facile de travailler en solo mais on doit s’adapter, tout en espérant que la compétition reprendra ses droits prochainement. On attend une décision de la LFP pour être fixés. Il reste encore huit matches à disputer avant la clôture de la saison. Je pense que c’est largement gérable», a affirmé le joueur de l’USMA.

Le secrétaire général du groupe Serport n’est plus

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Hamoudi Halim, secrétaire général du groupe Serport. En cette douloureuse circonstance, la direction de l'USMA présente à la famille et aux proches du défunt ses sincères condoléances et les assurent de sa sympathie et de son soutien indéfectible. Puisse Dieu le Tout Puissant accueillir le défunt dans Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»