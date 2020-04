JSS

On prépare déjà la prochaine saison

A Béchar, on est en train de réfléchir à la saison prochaine. Les dirigeants ont sollicité l’entraîneur Meziane Ighil pour connaître ses besoins en matière d’effectif, avant de tenir une réunion au siège du club pour débattre des moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les attentes du staff technique et lui donner les moyens de jouer, la saison prochaine, pour une place sur le podium. Certes, l’équipe garde toujours la possibilité de terminer l’actuel exercice aux premières loges, mais les dirigeants pensent dès maintenant à la prochaine configuration de l’effectif.

«Tous les clubs sont en train de préparer le prochain exercice. Certains ont déjà noué des contacts avec des joueurs ciblés ou leurs agents et ont dressé la liste des éléments à libérer. On ne veut pas être pris au dépourvu et nous retrouver avec un marché estival qui n’offre que peu d’opportunités. On veut prendre nos devants et cibler, dès maintenant, des éléments en vue de leur éventuel recrutement. On a sondé le staff technique et nous avons maintenant une idée sur la liste des libérables et sur les besoins au niveau de tous les compartiments de l’équipe», affirme un dirigeant. Concernant les besoins, une source de la direction nous a affirmé que des négociations vont être entamées avec deux avant-centres, un défenseur central et deux milieux de terrain. «Tout le monde a remarqué que l’équipe construit du jeu, se crée des occasions de buts mais n’arrive pas à les conclure. Depuis la retraite de Djallit, nous n’avons plus de buteur attitré. Certes, nous avons Lhameri, mais ce dernier, souvent blessé cette saison, n’a pas eu le rendement escompté. On doit lui trouver une ou deux doublures. On va contacter certains joueurs ciblés. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons également l’équipe espoirs, actuellement dauphin au classement, qui peut également offrir du renfort à l’équipe première. On a une idée sur nos besoins, et on va entamer la prospection en fonction des demandes exprimées par le staff technique», affirme notre source.

Kader B. A.