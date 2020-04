USMA - Annoncé acquis à 70% par Achour Djelloul

Antar Yahia devrait trancher cette semaine

Même si le PDG du groupe Serport a annoncé la semaine passée qu’à 70% l’ex-international algérien, Antar Yahia, serait le nouveau directeur sportif du club la saison prochaine, rien n’est officiel, puisqu’on vient d’apprendre que le héros d’Oum Dourman aurait été relancé par le SCO Angers pour occuper le poste de manager général, suite au licenciement, vendredi dernier, du directeur sportif, Olivier Pickeu.

Remercié par l'US Orléans il y a quelques semaines, où il occupait le poste de manager général depuis près de trois ans, Antar Yahia est proche de plusieurs dirigeants angevins. Installé dans la région, il assiste d'ailleurs fréquemment aux rencontres du club au stade Raymond-Kopa. Passé par le SCO en tant que joueur, entre 2014 et 2016, Antar Yahia serait enthousiaste à l‘idée de travailler dans un club de Ligue 1 française. Du coté de l’USMA, il y a un consensus autour de la personnalité de l’ex-joueur de Bochum et tout le monde est favorable à sa venue. L’arrivée du groupe Serport a donné d’autres ambitions au vieux club de Soustara qui veut devenir un club modèle en Algérie. Pour cela, les nouveaux propriétaires veulent choisir les hommes qu’il faut pour concrétiser ce grand projet. Le profil de l’ex-international plaît beaucoup à Achour Djelloul qui veut l’engager pour occuper le poste de directeur sportif. Certes, Antar Yahia s’est dit intéressé pour venir travailler à l’USMA, mais n’a pas encore tranché la question. La position de l’ancien international reste pour l’instant ambiguë. En tout cas, les choses devraient bouger cette semaine.

Zemmamouche ne serait pas contre une prolongation

Le gardien de but de l’USMA, Mohamed Lamine Zemmamouche, dont le contrat arrive à expiration, ne serait pas contre l’idée de prolonger son bail avec les Rouge et Noir. Le keeper veut tout d’abord régler le passif, car la direction lui doit plusieurs salaires, ensuite, il se dit prêt à s’assoir à la table et renégocier son contrat. A 35 ans, l’ancien gardien de but international est disposé à poursuivre l‘aventure avec les Usmistes mais qu’en est-il des intentions du groupe Serport ?

Belkaroui n’évoque pas un départ

L’ancien défenseur axial des Verts, Hichem Belkaroui, qui n’a pas justifié son statut avec l’USMA, puisqu’il n’a joué cette saison que quatre matches, ne veut pas aborder le sujet de son éventuel départ, même si tout porte à croire que la direction ne compte pas le garder. Encore lié à l’USMA jusqu’en 2022, l’ex-joueur de l’ES Tunis aurait confié à ses proches qu’il a l’intention de rester et de continuer l’aventure avec les Rouge et Noir. Touchant un salaire de 300 millions, il ne trouverait pas mieux ailleurs, surtout en ces temps de crise. On verra si le groupe Serport l’entendra de cette oreille ?

Meftah : «J’ai toujours donné le meilleur de moi-même»

Le défenseur usmiste Mohamed Meftah a inscrit 5 buts depuis l’entame de la saison, il est considéré comme l’un des cadres de l’équipe. Interrogé sur son parcours, le joueur estime qu’il a été toujours là, donnant le meilleur de lui-même : «J’ai joué la plupart des matchs où j’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Personnellement, je suis satisfait de mon parcours, mais je crois que le staff technique et les supporters sont mieux placés pour juger mes performances. Ce qui est sûr, c’est que je ne ménagerai aucun effort pour terminer cet exercvice en force. J’espère que la saison se terminera même plus tard que prévu.» Interrogé sur son avenir sportif, sachant que son contrat expire cet été, il dira : «Franchement, je ne pense pas à mon avenir pour le moment. Je préfère rester concentré sur la suite de la saison, après on verra. Je suis un joueur professionnel, j’honorerai mon contrat jusqu’à sa fin, après je prendrai la décision qui s’impose. D’ici l’été prochain, on ne sait pas ce que le destin nous réserve. Je souhaite que la situation sanitaire dans le pays connaisse une amélioration.» Pour conclure, l’ex-joueur de la JSK a affirmé : «Je demande aux Algériens de respecter le confinement. Je leur demande de rester chez eux et de ne sortir qu’en cas de besoin.»

Chita veut rattraper le temps perdu

Le milieu de terrain défensif usmiste, Oussama Chita, veut rattraper le temps perdu malgré le confinement. Le joueur international s’entraîne dur dans le but de maintenir la forme et surtout rattraper son déficit physique. «Je m’entraîne dur en individuel, suivant le programme arrêté par le staff technique. Je fais le maximum pour être prêt pour la reprise du championnat. On espère tous que la compétition reprendra bientôt. On attend une décision officielle dans ce sens», a souligné l’ex-joueur du MCA. Concernant les chances de son équipe dans la course pour une place parmi le trio de tête, il dira : «On fera le maximum pour arracher une place sur le podium.»

