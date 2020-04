ESS

Ferhani et Redouani prêts à rempiler

Même si toutes les compétitions sportives sont suspendues à cause de la propagation du coronavirus, la direction de l’Entente de Sétif travaille dès maintenant pour préparer la saison prochaine.

En plus des contacts déjà établis avec les joueurs susceptibles de renforcer l’effectif des Noir et Blanc la saison prochaine, le directeur sportif, Fahd Halfaïa, s’active pour convaincre les cadres de l’équipe, notamment ceux qui sont en fin de contrat, de rempiler et de prolonger du fait leur bail. C’est dans cette optique que plusieurs joueurs qui ont un poids dans l’effectif du technicien tunisien, Nabil El-Kouki, à l’image des deux défenseurs latéraux, Redouani et Ferhani ainsi que les milieux de terrain Amir Karaoui et Zakaria Draoui, seront sollicités pour poursuivre leur aventure avec l’Entente. D’ailleurs, Karaoui est la priorité numéro un du responsable sétifien pour renouveler son bail qui expire cet été, en vue de la saison prochaine et sûrement celle d’après. Selon nos sources, Halfaïa a déjà eu l’accord de principe du joueur pour rempiler, lui qui s’est distingué avec les Noir et Blanc. Selon nos sources, Karaoui aimerait bien poursuivre l’aventure avec l’ESS, dans la mesure où il a retrouvé ses repères avec ce club et il est l’un des éléments indéboulonnables. Mais les autres joueurs importants de l’Entente qui seront en fin de contrat cette saison sont les deux latéraux Ferhani et Redouani. A en croire une source proche du dossier, ces derniers sont d’accord pour rempiler et affirment à leurs proches qu’ils ne songent pas à partir. Ces deux éléments se sentent bien à l’Entente, surtout qu’ils font partie des cadres de l’équipe sur lesquels les dirigeants comptent afin d’encadrer la jeune génération sétifienne. «J’ai eu une discussion avec les dirigeants avant la suspension du championnat, ils m’ont fait part de leur souhait de me garder pour la saison prochaine et par conséquent, je renouvelle mon bail avec l’ESS. Pour être sincère avec vous, je ne trouverai pas mieux que l’ESS. Je porte le maillot d’une grande équipe qui a retrouvé une certaine stabilité et qui joue les premiers rôles. Maintenant, il faudrait attendre la fin de la crise sanitaire pour voir plus clair, mais ce qui est clair, c’est que la priorité sera donnée à mon club», a fait savoir le latéral droit Redouani.

W. D.